連主席都退黨…成立五年歷四波跳船潮 時代力量1個月走4人

時代力量最近一波未平一波又起，近一個月走了四員大將，成立五年來經歷多次退黨潮，近一個月從黨主席徐永明涉案開始，又有不少議員相繼退黨，並發表批評前黨主席黃國昌一人專政的相關言論。

涉立委集體收賄案 黨主席徐永明交保後退黨

本月初時代力量黨主席徐永明涉入SOGO經營權之爭收賄案，太流前董事長李恆隆透過趨勢民調總經理吳世昌搭線徐永明，力邀徐出席爭點鑑定公聽會，並在簡訊裡提及行賄事宜和金額。另外調查局搜索徐永明住家時，意外找到三百萬元現金。徐永明4日以80萬元交保，隔天即宣布退出時代力量。

黨主席徐永明退黨，時力決策委員全體總辭並進行改選；時代力量發布「第二屆決策委員改選公告」，於15日至17日受理候選人登記，25日至27日進行投票，29日由新一批決策委員召開決策委員會，選出新任黨主席。黨主席是由決策委員互相推選出任，本次改選的決策委員與黨主席任期僅至明年2月28日。 時代力量台北市議員黃郁芬(右)和林穎孟下午宣布退黨，兩人受訪談到退黨原因時都難過流淚。記者楊正海／攝影

不滿被放話文化攻擊 黃郁芬、林穎孟退黨

徐永明退黨後，台北市議員黃郁芬、林穎孟同天發出共同聲明宣布退出時力。她們表示，當初加入這個年輕政黨是要讓台灣政治革新，但這些年時力黨內對不同意見長期用媒體匿名抹黑，雖盡力溝通卻遭無視，還數度遭受莫須有、捏造事實的匿名放話對待，讓人心寒，因此選擇離開。

黃郁芬和林穎孟退黨的導火線起源於徐永明涉收賄，身為紀律委員會成員的二人當時強烈主張將他除名，對於黨內遲遲未開除徐永明大表不滿。林穎孟還爆要討論該案時，黨內竟要求紀律委員簽署保密協議和本票，若洩漏會議內容就要負刑事責任，讓她覺得太誇張。

黃國昌錄音曝光，苗栗縣議員曾玟學在臉書宣布退出時代力量。圖／聯合報系資料照片

內部錄音檔批跑票 曾玟學嘆無黨內民主宣布退黨

網路傳出時代力量配票錄音檔，指前時代力量主席黃國昌疑操控、配票決策委員會，並批評曾玟學跑票。曾玟學23日在臉書宣布退黨，他表示雖耳聞過黃國昌對他跑票的批評，但他不相信黃是那種人，直到聽到錄音檔。而且更難過的是，錄音檔出現後，黨內沒有任何人對黃國昌的言論有意見。他稱一直感受黃國昌對時力的影響和控制力，很少人敢違逆其意見。

曾玟學指出，只要有不同意見，即會被抹黑，打成小綠，被說是拿別人的好處；他也指出，黃國昌雖然退出決策圈，但對黨內的決策力還是非常高。

胞妹疑被當人頭投票 黃捷批選舉不公宣布退黨

時代力量25日展開為期3天的網路投票改選決策委員，高雄市議員黃捷的胞妹黃蓉25日爆料，自己入黨申請被擱置二個月，還疑似成為人頭「被」投票。黃捷指選舉公平性飽受質疑，要求黨中央說清楚。26日突然在臉書發文宣布退黨。

黃捷表示對支持者、被她邀請入黨的親友感到愧疚，若連黨內選舉都不盡公平，黨內民主早已蕩然無存，黨拒絕讓這些願意再給時力機會的人加入，其實早就是拒絕改革。她宣布退出這場決策委員選舉，也退出時代力量。

成立5年歷4波退黨潮 黨內人士憂前景

時代力量成立5年，至今已有14人退出，首開退黨第一槍的是馮光遠，他在2017年批時力已變質為「國運昌隆黨」，斷然退出時代力量。2019年洪慈庸、林昶佐、創黨元老林郁容、林世煜因路線分歧之爭而退黨、立委高潞．以用涉補助案遭開除黨籍、2019年底北市議員林亮君及黨內前發言人吳崢也退黨。

這已經是時力的第四波退黨潮，第一波，是去年八月洪慈庸、林昶佐等人因主張走民進黨路線而退黨；第二波，是去年底林亮君、吳錚等人因支持蔡英文路線而退黨；第三波，是徐永明收賄引發的公職退黨；第四波，則是黃國昌在出任大同公司獨董後卻仍大力干預黨務，引發不滿。黨內人士表示，時力去年暑假時就經歷一波退黨潮，如今過了一年，竟又回到原點，眼看2022年地方選舉在即，第三勢力又後有民眾黨、台灣基進等追兵，前景令人憂心。