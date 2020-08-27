快訊

萬人血清抗體結果 葉彥伯：證明彰化很安全、台灣很安全

梅莎最快週六形成 恐達中颱等級 鄭明典示警：太強了不歡迎！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連主席都退黨…成立五年歷四波跳船潮 時代力量1個月走4人

聯合新聞網 / 綜合報導
檢調從時力前主席徐永明家中搜出300萬現金。圖／聯合報系資料照片
檢調從時力前主席徐永明家中搜出300萬現金。圖／聯合報系資料照片

時代力量最近一波未平一波又起，近一個月走了四員大將，成立五年來經歷多次退黨潮，近一個月從黨主席徐永明涉案開始，又有不少議員相繼退黨，並發表批評前黨主席黃國昌一人專政的相關言論。

涉立委集體收賄案 黨主席徐永明交保後退黨

本月初時代力量黨主席徐永明涉入SOGO經營權之爭收賄案，太流前董事長李恆隆透過趨勢民調總經理吳世昌搭線徐永明，力邀徐出席爭點鑑定公聽會，並在簡訊裡提及行賄事宜和金額。另外調查局搜索徐永明住家時，意外找到三百萬元現金。徐永明4日以80萬元交保，隔天即宣布退出時代力量。

黨主席徐永明退黨，時力決策委員全體總辭並進行改選；時代力量發布「第二屆決策委員改選公告」，於15日至17日受理候選人登記，25日至27日進行投票，29日由新一批決策委員召開決策委員會，選出新任黨主席。黨主席是由決策委員互相推選出任，本次改選的決策委員與黨主席任期僅至明年2月28日。

時代力量台北市議員黃郁芬(右)和林穎孟下午宣布退黨，兩人受訪談到退黨原因時都難過流淚。記者楊正海／攝影
時代力量台北市議員黃郁芬(右)和林穎孟下午宣布退黨，兩人受訪談到退黨原因時都難過流淚。記者楊正海／攝影

不滿被放話文化攻擊 黃郁芬、林穎孟退黨

徐永明退黨後，台北市議員黃郁芬、林穎孟同天發出共同聲明宣布退出時力。她們表示，當初加入這個年輕政黨是要讓台灣政治革新，但這些年時力黨內對不同意見長期用媒體匿名抹黑，雖盡力溝通卻遭無視，還數度遭受莫須有、捏造事實的匿名放話對待，讓人心寒，因此選擇離開。

黃郁芬和林穎孟退黨的導火線起源於徐永明涉收賄，身為紀律委員會成員的二人當時強烈主張將他除名，對於黨內遲遲未開除徐永明大表不滿。林穎孟還爆要討論該案時，黨內竟要求紀律委員簽署保密協議和本票，若洩漏會議內容就要負刑事責任，讓她覺得太誇張。

黃國昌錄音曝光，苗栗縣議員曾玟學在臉書宣布退出時代力量。圖／聯合報系資料照片
黃國昌錄音曝光，苗栗縣議員曾玟學在臉書宣布退出時代力量。圖／聯合報系資料照片

內部錄音檔批跑票 曾玟學嘆無黨內民主宣布退黨

網路傳出時代力量配票錄音檔，指前時代力量主席黃國昌疑操控、配票決策委員會，並批評曾玟學跑票。曾玟學23日在臉書宣布退黨，他表示雖耳聞過黃國昌對他跑票的批評，但他不相信黃是那種人，直到聽到錄音檔。而且更難過的是，錄音檔出現後，黨內沒有任何人對黃國昌的言論有意見。他稱一直感受黃國昌對時力的影響和控制力，很少人敢違逆其意見。

曾玟學指出，只要有不同意見，即會被抹黑，打成小綠，被說是拿別人的好處；他也指出，黃國昌雖然退出決策圈，但對黨內的決策力還是非常高。

胞妹疑被當人頭投票 黃捷批選舉不公宣布退黨

時代力量25日展開為期3天的網路投票改選決策委員，高雄市議員黃捷的胞妹黃蓉25日爆料，自己入黨申請被擱置二個月，還疑似成為人頭「被」投票。黃捷指選舉公平性飽受質疑，要求黨中央說清楚。26日突然在臉書發文宣布退黨。

黃捷表示對支持者、被她邀請入黨的親友感到愧疚，若連黨內選舉都不盡公平，黨內民主早已蕩然無存，黨拒絕讓這些願意再給時力機會的人加入，其實早就是拒絕改革。她宣布退出這場決策委員選舉，也退出時代力量。

成立5年歷4波退黨潮 黨內人士憂前景

時代力量成立5年，至今已有14人退出，首開退黨第一槍的是馮光遠，他在2017年批時力已變質為「國運昌隆黨」，斷然退出時代力量。2019年洪慈庸、林昶佐、創黨元老林郁容、林世煜因路線分歧之爭而退黨、立委高潞．以用涉補助案遭開除黨籍、2019年底北市議員林亮君及黨內前發言人吳崢也退黨。

這已經是時力的第四波退黨潮，第一波，是去年八月洪慈庸、林昶佐等人因主張走民進黨路線而退黨；第二波，是去年底林亮君、吳錚等人因支持蔡英文路線而退黨；第三波，是徐永明收賄引發的公職退黨；第四波，則是黃國昌在出任大同公司獨董後卻仍大力干預黨務，引發不滿。黨內人士表示，時力去年暑假時就經歷一波退黨潮，如今過了一年，竟又回到原點，眼看2022年地方選舉在即，第三勢力又後有民眾黨、台灣基進等追兵，前景令人憂心。

先前退黨的時代力量12名黨員。圖左上至右下為馮光遠、林昶佐、洪慈庸、林世煜、林郁容、陳雨凡、林亮君、吳崢、徐永明、蕭新晟、林穎孟、黃郁芬。報系資料照、中央社
先前退黨的時代力量12名黨員。圖左上至右下為馮光遠、林昶佐、洪慈庸、林世煜、林郁容、陳雨凡、林亮君、吳崢、徐永明、蕭新晟、林穎孟、黃郁芬。報系資料照、中央社

時代力量 徐永明 黃國昌 黃捷

延伸閱讀

時代力量五年內12人「跳船」明星代表隊幾乎跑光

聯合報黑白集／國昌黨的跳船潮

黃捷突宣布退黨 時代力量高雄黨部：非常震驚、非常遺憾

黃國昌錄音曝光 時力「分的是什麼錢？」必須說清楚

相關新聞

妹妹「被投票」 黃捷憤退出時力

時代力量再走一人！滿懷熱情參選時代力量決策委員選舉的高雄市議員黃捷，七天前還在臉書表示要跟大家一起努力把時力的磚頭一塊一...

連主席都退黨…成立五年歷四波跳船潮 時代力量1個月走4人

時代力量最近一波未平一波又起，近一個月走了四員大將，成立五年來經歷多次退黨潮，近一個月從黨主席徐永明涉案開始，又有不少議員相繼退黨，並發表批評前黨主席黃國昌一人專政的相關言論。 涉立委集體收賄案

時力退黨潮！ 黃捷退黨 網傳下一個是她

時代力量高雄市議員黃捷稍早在臉書宣布退黨，引起各界議論，同黨的雲林縣議員廖郁賢受訪表示「不意外」，對於有同樣改革信念的夥...

黃捷突宣布退黨 時代力量高雄黨部：非常震驚、非常遺憾

時代力量高雄市議員黃捷晚間在臉書發文宣布退出時代力量，時代力量高雄黨部隨後發新聞稿表示「非常震驚，也非常遺憾。」

黃捷退出時力 民進黨議員林智鴻：她一定受很多委屈

時代力量高雄市議員黃捷晚間在臉書發文宣布退出時力，跟她同是高雄市鳳山選區的民進黨高市議員林智鴻表示對此感到意外，前幾天才...

時力退黨潮 時力高市議員林于凱：黨內溝通文化要檢討

時代力量高雄市議員黃捷今晚宣布退黨，同屬時代力量的高雄市議員林于凱說，這一風暴凸顯黨內溝通文化要檢討，「一場內部選舉，搞...

妹妹被當人頭黨員「被投票」 黃捷宣布退出時代力量

時代力量內訌風暴擴大，高雄市議員黃捷的胞妹昨晚爆料，指其被當人頭黨員、｢被投票｣。黃捷26日晚間無預警在臉書發文...

【即時短評】連演八點檔 時力變「錄音黨」只想抓內鬼

「國昌錄音」事件連環爆，苗栗縣議員曾玟學退黨時控訴，黨內沒人敢對錄音內容有一句批評，時至今日依舊；時力逃避討論被揭露的赤...

【即時短評】國昌錄音檔 五大政治怪象一次看

時代力量在前黨主席徐永明被爆收賄後，如今又爆出「國昌錄音」，全黨一時之間又是風雨飄搖，上演訛虞我詐、眾叛親離的鄉土劇劇情...

邱顯智辦公室顧問遭指洩漏時力錄音 警證實已受理報案

時代力量錄音當事件延燒，立委邱顯智國會辦公室顧問林邑軒今天在臉書發文指出，有不明人士假造對話紀錄截圖，影射他將錄音檔洩露...

時力錄音檔掀風波！ 邱顯智辦公室顧問遭影射外洩 邱顯智：鬼扯

黃國昌錄音檔外洩愈演愈烈，近來網路上又有匿名粉絲專頁傳出幕後對話，被邱顯智辦公室指控有影射辦公室顧問林邑軒洩露錄音檔之嫌...

遭影射外洩黃國昌錄音 邱顯智辦公室顧問：見一個告一個

黃國昌錄音檔續燒，時代力量黨團總召邱顯智今在臉書上表示，現在連他的國會辦公室同仁都被影射，他決定向警方報案，正面對決躲在...

熱門新聞

影／指控彰化萬人血清抗體蓋牌 陳時中道歉了

又是台灣輸出病例！菲籍女性自台返國 確診新冠肺炎

妹妹被當人頭黨員「被投票」 黃捷宣布退出時代力量

旅行社出入團禁令再延長 這次「無期限」！

彰化萬人血清抗體明公布 台大公衛、指揮中心全出席

黃捷突宣布退黨 時代力量高雄黨部：非常震驚、非常遺憾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。