曾玟學退黨「時力泡沫化？」網友：黃國昌快說明哪段是假的

網路上傳出一份時代力量配票錄音檔，除了直指時代力量前主席黃國昌等疑似配票，也指控時力苗栗縣議員曾玟學跑票，昨晚曾玟學丟出震撼彈，宣布退黨。對此網友均感痛心，許多人直言「對黃國昌改觀」、「再見了，時代力量」，也有人認為，黃國昌應當面與曾玟學解釋，努力挽回他，否則時代力量遲早將泡沫化。

時代力量將於25日進行網路投票3天，改選決策委員，但臉書名稱為「莫羽靜與她的墨水故事」的網友昨日在臉書發文表示，「黃國昌把持時代力量最大派系徐昌敏派，長期黨內選舉搞黑箱內定，歷屆黨主席也都只是傀儡」，並公布一份錄音檔。錄音檔中被點名跑票的曾玟學昨晚宣布退黨，表示無法接受這樣的組織文化。

黃國昌說，當他得知曾玟學退黨的消息，十分錯愕。心裡很難過。過去這幾年，他一直盡自己最大的力量，希望能夠協助一起打拚的夥伴，努力實踐共同的理想與目標。他已經盡力了，還是引發了這些紛擾，真的很難過。

黃國昌表示，「任何的誤會與責難，到我為止。我不希望因多做解釋，而再造成進一步的紛擾。」他也表示會繼續留在公民社會，默默支持時代力量的夥伴。

許多網友希望黃國昌親自向曾玟學解釋。圖／本報系資料照

對於曾玟學退黨消息，PTT網友紛感遺憾，留言「曾玟學形象不錯，可惜了」、「曾好可憐，自己被看不起還努力那麼久」、「能在苗栗那種地方硬頸的不是一般人」、「唯一一個在苗栗議會的正常人類」、「這等於被逼退吧」。

許多人因此事也對黃國昌不能諒解，留言「黃國昌還是應該跟曾玟學表示一下，他很無辜」、「建議黃先去向曾道歉，再說明哪一段被剪輯，好好說明」「唉！國昌退黨吧，時代需要重新開始」、「聽到你黃國昌私下這樣批評曾，你還不解釋~~我才是覺得錯愕」、「我真的很傻眼！那些話不管是不是剪接，都很難聽！」、「時力無論如何都泡沫了，一個小黨還這麼亂」。