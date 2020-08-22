回應弒母斷頭案 法務部官員：法醫所未做精神鑑定

中央社 / 台北21日電
桃園中壢梁姓男子（右）弒母案被高院判無罪。圖／聯合報系資料照片
桃園中壢梁姓男子（右）弒母案被高院判無罪。圖／聯合報系資料照片

桃園弒母案二審改判無罪引發社會譁然，台灣高等法院今天發布7點Q&A（問與答）釋疑。但法務部官員深夜說，法醫所未進行精神鑑定，為免外界誤會，必須澄清說明。

桃園梁姓男子涉砍下母親頭顱從12樓拋下，一審判無期徒刑；經上訴，二審由台灣高等法院審理，並依醫院鑑定等事證，認定梁男吸毒誘發急性精神病症，案發時處於脫離現實，喪失辨識及控制能力，20日改判無罪，責付桃園巿政府衛生局。全案可上訴。

台灣高等法院21日發布7點Q＆A釋疑，問題4指出「被告在案發時處於甲基安非他命及卡西酮類物質急性中毒引起的精神病症。此與法務部法醫研究所及台大醫院精神鑑定結果相同。」

法務部官員21日深夜表示，法醫研究所為法醫鑑驗機關，專責辦理死因鑑定、毒物化學及DNA鑑定，不包括「精神鑑定」。

官員說，本案法醫所當初是受桃園地檢署委託鑑定被害人死因，以及被告尿液及毛髮毒物鑑定，只出具相關解剖、鑑定報告（含毒物化學鑑定書），從未對被告進行精神鑑定。

官員表示，法醫所法醫未曾到庭作證說明，報載高院說明提及與法醫所精神鑑定結果相同，實與法醫所於本案僅出具解剖、毒物等鑑定報告有所出入，為免外界誤會，必須澄清說明。

台灣高等法院 法務部 衛生局

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梁姓男子因為吸毒後精神不穩，拿開山刀與菜刀朝67歲的母親猛砍37刀，還砍下母親頭顱，從12樓往下拋，鄰居飽受驚嚇。梁男被警查問案時胡言亂言，說母親歧視他，還說有人不愛他。

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高院法官這種判決顯然脫離立法者的原意，這根本也不是法律漏洞，而是法官把法律解釋思考的非常詭異。美國法理學家德沃金說過一段話「法律是一種不斷完善的實踐，雖然可能因其缺陷而失效，甚至根本失效，但它絕不是一種荒唐的玩笑。」。台灣的法律體系還沒有「荒唐」到把吸毒殺人者判無罪的地步，法官不應該把刑法第19條第3項的規定如此解釋。法律來自於生活，我們喊了幾十年的司法改革可以改出這種結果，相信絕對不是大家所想要的。

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