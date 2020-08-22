普篩模擬遭疑高估偽陽 指揮中心：參考權威期刊

中央流行疫情指揮中心今天模擬推估入境普篩下可能有1.2萬偽陽性個案，但外界質疑數字可能失真。指揮中心回應，試劑敏感度、特異性是以權威期刊數據為依據。

中央流行疫情指揮中心下午記者會提出入境普篩推估數據，以台灣從1月至今居家檢疫人數約25萬人，假設以盛行率0.2%推測，預計有500人受到感染。

若入境者全部在入境時進行篩檢（試劑敏感度90%、特異性95%），得到的答案，500名陽性個案，會有450人確診，但50人是偽陰性。在24萬9500陰性個案中，有1萬2475例偽陽性。

有醫師質疑，此偽陽性太高。指揮中心4月也曾對外表示，PCR核酸檢驗的特異性為99.99%。

特異性95%和99.99%會對推估偽陽性人數有很大落差，特異性愈高，偽陽愈低。以99.99%特異性換算，台灣25萬入境旅客的偽陽性只有25人；若特異性只有95%，造成偽陽性的人數會高達1萬2475人。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥晚間受訪時表示，根據國際頂尖醫學期刊新英格蘭醫學期刊（NEJM）8月刊登的文章，是以PCR檢測的特異性為95%、敏感性為90%最高值來做說明。英國醫學期刊（BMJ）5月份也以PCR檢測的特異性為95%、敏感性為70%做說明。

莊人祥說，這兩份期刊發布的日期都比指揮中心在4月對外公布時來得晚，因此指揮中心以這兩份檢驗數據當作依據，來說明入境普篩可能會出現的偽陽性和偽陰性人數。

此外，彰化執行無症狀居家檢疫者破千人，找到一例確診，沒有任何一例偽陽性；莊人祥說，這代表台灣檢驗的特異性很高，可能因核酸檢測的Ct值設定35以下判定陽性，驗到偽陽機率就低。若Ct值設定在40，偽陽性就會偏高。