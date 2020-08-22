不知彰化廣篩居檢者 陳時中：若督導不周也會查

中央流行疫情指揮中心不知彰化廣泛採檢居家檢疫者，引發質疑。指揮官陳時中今天說，有上系統填報不代表有通報指揮中心，每天數字很多，不可能都盯著，若督導不周也會調查。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，一名長居美國、回台探親的少年確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎），但少年並無症狀，且是在居家檢疫期間被彰化縣政府通報採檢才確診，是首例無症狀居家檢疫確診者，意外揪出彰化縣違反中央政策，廣泛篩檢無症狀居家檢疫者，也引起連日風波。

目前已知彰化執行無症狀居家檢疫者採檢長達半年，受檢人數超過千人。但外界也質疑，這麼長的時間，且彰化衛生局說都有上系統通報，為何指揮中心一無所知。

指揮中心指揮官陳時中下午接受媒體聯訪時表示，彰化說採檢有通報在網路上，就好像民眾報稅，都有照規定去報稅，「但逃漏稅我們也不知道」，要經過很多勾稽才會知道。

陳時中說，彰化往上報了很多東西，資料都在系統上，但填報資料與往上通報是不一樣的，如果要做應該是通報中央、報准後再執行，這樣才知道要做什麼。

陳時中表示：「有報不代表他跟我們說，也不代表我知道。」每天系統數字很多，現在去查可以查到很多資料，但不可能每天盯著數字看。

但陳時中也說，這其中如果有指揮中心督導不周的地方，也會一併調查。