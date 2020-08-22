彰縣衛生局做篩檢以為中央政策 男子感覺受騙

彰化衛生局作篩檢引發爭議，6月中接受篩檢的許男說，只願做中央規定的篩檢，縣府作法讓他有受騙的感覺；另有黃女說，回國後無症狀但擔心身上有病毒，篩檢剛好解決她的擔憂。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，一名長居美國、回台探親的少年確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎），但少年並無症狀，且是在居家檢疫期間被彰化縣政府要求採檢才確診，是首例無症狀居家檢疫確診者，意外揪出彰化縣違反中央政策，廣泛篩檢無症狀居家檢疫者。

面對篩檢引發的爭議以及有媒體想要詢問有關萬人血清抗體檢測的細節，彰化縣衛生局長葉彥伯今天上午手機未接，無法得知他的說法。

一名6月中旬從越南回到台灣的許姓男子說，他6月17日回到台灣，搭防疫計程車回到彰化福興鄉的住處，在居家檢疫的第三天接到彰化縣衛生局的電話通知可以免費做篩檢，他以為是中央的政策於是答應受檢。

許男指出，他自行開車前往醫院接受篩檢，抵達醫院後，先有身穿防護衣的護理師收取他的健保卡，確認身分無誤後，再安排他到專門接受篩檢的空間進行篩檢，幫他作篩檢的是一名身穿防護衣的男子，他有看到防護衣內男子穿著的是醫師袍，雖然隔著防護衣看不到識別證，但他直覺認為是醫生。

記者詢問許男，在接受篩檢時是否有醫護人員詢問有無症狀；許男說，他一直以為衛生局通知的篩檢是中央流行疫情指揮中心要求做的，沒想到卻是地方政府的政策，讓他有受騙的感覺，他認為重點在於地方政府做了中央規定以外的篩檢，不管後面流程怎麼走，不該做的篩檢就不應該做，縣府的作法不當。

另一名今年7月4日從美加入境的黃女則說，她回到台灣接受居家檢疫時，雖然都沒有症狀，但她一直擔心身上帶病毒，可能會傳染給家人，彰化縣衛生局打電話詢問她是否願接受篩檢，她立即答應接受篩檢，衛生局則安排她搭乘防疫計程車，到達醫院後，醫護人員向他收取健保卡後就安排進行篩檢，她沒有特別注意有無醫師等的問題，而篩檢結果出爐呈現陰性，讓她安心，不怕居家檢疫結束後還把病毒傳染給家人。