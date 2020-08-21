彰化血清調查陳建仁憂失真 台大師嗆比當年B肝調查認真

彰化縣展開新冠肺炎血清流行病學調查預計本月25日公布，再加上近日爆出自行採檢無症狀返台者，前副總統陳建仁今在臉書表示，盛行率調查研究特異度越低或真正盛行率越低，易偽陽性失真。但台大公衛教授金傳春在陳建仁臉書留言指出，彰化研究比當年B肝病毒血清調查還認真，應正面鼓勵。

陳建仁指出，檢驗方法的敏感度和特異度、檢驗抗體陽性的盛行率、受檢個案的代表性等三大因素恐有使檢測盛行失真，「盛行率調查研究的特異度越低或真正盛行率越低，檢測盛行率也就越容易被高估，也越會失真。」

聯合報記者今上午致電台大公衛學院教授陳秀熙多次都沒有通，下午再次寫傳訊息詢問，陳秀熙表示，這幾天都在國際缐開會，非常忙，很抱歉，有空再談。記者在收到訊息後馬上打電話給陳秀熙，但電話就打不通了。

台大公衛學院兼任教授金傳春則是在陳建仁臉書下留言表示，彰化縣血清流行病學調查有採納其建議，使用第二種實驗法，也請長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如做特異性最強的中和抗體，比當年B型肝炎病毒血清流行病學多數未進行中和抗體測試還認真，應該正面鼓勵。

彰化縣政府、台大公共衛生學院結合縣內醫療院所從6月11日起，啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，從確診者、接觸者、居家檢疫者及健康照護人員等四大類高危險群調查抗體分布，目前初步完成近3000人抗體檢驗，發現四個族群都有抗體陽性者，但比例分佈仍待統計。