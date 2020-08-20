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彰縣篩檢惹怒中央？ 他6點分析酸陳時中：何苦讓光環掉漆

聯合新聞網 / 綜合報導
衛福部長陳時中。記者杜建重／攝影
衛福部長陳時中。記者杜建重／攝影

彰化縣衛生局採檢美國返台無症狀少年發現確診新冠肺炎，指揮中心卻找來政風單位介入調查，引發各界爭議。對此，民進黨前立委沈富雄在臉書提出6點分析，對於防疫指揮官陳時中大動作找政風調查，沈表示大可心平氣和溝通，反諷「何苦官威十足，讓原先的一身光環一下子掉漆」。

針對彰縣衛生局和台大公衛學院合辦萬人血清抗體篩檢，陳時中表示，彰縣採檢無症狀者長達半年、期間卻從未通報，要求政風介入調查全為掌握地方篩檢狀況；彰縣衛生局長葉彥伯則回應，篩檢程序全按照中央規定的標準執行，相關資料都建置在系統內，中央隨時能查看。中央、地方兩派人馬各執一詞，政風調查一事引發各界熱議，對此沈富雄在臉書以一篇「陳時中惱羞成怒啟動政風為哪樁？」貼文寫出6點分析。

首先，沈認為陳時中不僅對葉彥伯動怒，更氣和彰縣合作篩檢的台大公衛幫，其中葉彥伯與台大公衛學院不斷聲稱，若不全面普篩恐有漏網之魚，形成「潛在」的社區感染源是讓陳時中動怒的主因。

對於彰縣篩檢自美返台的居家隔離男孩，是否有違法疑慮？陳時中表示，居家隔離者不可赴醫院接受篩檢、也不能有人主動找隔離者進行篩檢，葉彥伯則說一切依法定程序，雙方各說各話。對此沈富雄指出，關鍵在男孩是主動還是被動求醫，沈表示如屬被動，有無充分告知及填具同意書；若男孩沒有症狀，不能求醫。

談到為何陳時中要動用政風單位調查，沈富雄分析新冠肺炎疫情爆發至今，雖然台灣確診數少，但陳時中反遭外界酸隱瞞疫情「吃案」，因此找來第三公正單位調查可避免「吃案」之慮。不過沈認為，若基於上述理由恐怕邏輯不通，沈指出「彰化葉彥伯事件」與吃案無關，陳時中啟用政風單位調查反增加中央負擔。

另外，陳時中透露彰化自2月起已對無症狀者進行篩檢、人數更多達三位數，但至今僅一人確診，數據讓沈富雄質疑「1/999的機率很低嗎？」沈指出若隨機取樣，全台便有2萬3000人確診。但因為彰化衛生局的取樣偏重高風險群，全台感染人數不可能如此之高，所以陳時中不必高興也不必擔心。

沈富雄指出，全國漏網之魚極少、進行普篩不會有結果。同理，陳秀熙教授及葉彥伯同時進行的萬人抗體篩檢也注定是白忙一陣。文末沈提到，陳時中身為防疫指揮官，碰到這類事情大可選擇心平氣和與下屬溝通，如今卻動用政風單位調查，讓沈富雄大酸「何苦官威十足，既動氣，又耍威，讓原先的一身光環一下子掉漆」。

陳時中 新冠肺炎 疫情 沈富雄 葉彥伯

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