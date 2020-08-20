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葉彥伯防疫超前布署反被查 國民黨團：陳時中鋸箭療法
彰化縣衛生局主動篩檢出無症狀美國返台少年確診新冠肺炎，卻遭中央疫情只會中心指揮官陳時中要政風調查，引發爭議。立院國民黨團上午批評，陳時中根本是鋸箭療法，對地方防疫超前中央布署有成果就打一巴掌，對潛在感染者視而不見。
國民黨團書記長林奕華表示，從6月返日大學生、7月返泰移工、8月日籍工程師與馬來西亞歸國者，到這幾天的越南移工、返上海陸籍人士與寮國學生，這些都是台灣離境後被通報確診新冠肺炎，台灣真沒有輕微社區感染狀況？
林奕華說，中央應與地方攜手合作防疫，現在有82%的民眾贊成入境普篩，雖中央堅持不做，彰化縣衛生局長葉彥伯也願意將防疫做到料敵從寬、禦敵從嚴，結果沒想到被陳時中要求政風調查，打壓地方政府。
林奕華表示，葉彥伯沒有藍綠，做了17年彰化衛生局局長，本身就是公衛博士，彰化縣無論藍綠執政，葉彥伯都在那個位置上，連美國哈佛大學研究都去找他，就是看上他的專業與地方經驗，陳時中要求政風調查葉這件事應懸崖勒馬。
國民黨團總召林為洲也表示，就如陳時中所言，防疫要超前布署，現在彰化縣政府衛生局篩檢出無症狀美國返台少年確診新冠肺炎，防止一場可能的疫情傳染，但陳時中卻發動衛福部的政風啟動調查，打擊地方士氣。
林為洲說，新冠肺炎篩檢費每人約6000元，但治療每個確診患者卻要210萬元，更別提無症狀患者外面趴趴走可能傳染人數與社會成本；彰化超前篩檢已做好幾個月，現在有成果出來，陳時中反打一巴掌，鋸箭療法粉飾太平心態不可取。
國民黨立委李貴敏表示，人民健康才是最重要的，呼籲陳時中不要把專業的事情政治化，要以台灣與人民安全為第一位。
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