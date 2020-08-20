彰化篩檢遭政風調查 藍委批防疫政治化

「彰化篩檢合理合法，衛福部不應該將防疫政治化！」國民黨20日開記者會，藍委林為洲痛批，彰化衛生局已經做上百件篩檢，最近驗出確診卻被衛福部政風調查，非常不合理。藍委謝衣鳳也說，地方依法超前篩檢，卻被衛福部調查，對地方基層士氣打擊很大。因此他們希望衛福部長陳時中不要防疫政治化。

彰縣府合法合理

「原來沒有確診就可以篩檢，確診出來就要被政風調查？」林為洲不滿說，彰化縣衛生局長葉彥伯針對高風險的居家隔離／檢疫，進行精準篩檢已經好幾個月、累積上百件篩檢了，之前衛福部對此沒有意見，結果現在出現確診，照理應該是中央地方一起防疫，結果卻遭到政風單位調查，非常不合理。

彰化立委謝衣鳳說，依據傳染病法第15、16條，地方政府本來就可以根據現場狀況進行判斷處置，因此葉局長的作為是依法處理，但外面網軍卻帶風向說，他們自行就醫會造成社區感染，可是當初4月陳時中部長面對磐石艦群聚感染時，卻說他們可自行騎車就醫，「防疫不應該有雙重標準。」

政風將防疫政治化

她指出，接下來將進入秋、冬，台灣也尚未研發出疫苗，因此防疫應該更加謹慎，過去葉局長、彰化縣長王惠美都跟疫情指揮中心站在防疫同一陣線，但現在卻因為超前部署而遭到調查，而且還是政風單位、不是行政調查。這會讓地方基層公務員不敢有所作為，防疫更容易出現破口。

立委李貴敏提到，最近包括台南市議員呈報偽3倍券遭到警方依社維法逮捕，還有彰化的案子，都在在顯示行政單位第一時間未查證就急著做處分，箝制言論自由。她以美國舉例，美國就是因為防疫不尊重專業、輕忽的態度才導致疫情擴散，她呼籲陳時中部長不要政治考量，儘速啟動2階段防疫。

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