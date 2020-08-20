快訊

台股盤中重挫逾600點 創今年來最大跌點

剁下媽媽頭顱往12樓下丟 37刀弒母無罪還責付桃衛生局

政風調查程序 陳時中：無症狀採檢有理

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
資深媒體人周玉蔻（左）20日專訪疫情中心指揮官陳時中（右），頻頻談及中央與地方防疫政策不同調的問題。（photo by YouTube）
資深媒體人周玉蔻（左）20日專訪疫情中心指揮官陳時中（右），頻頻談及中央與地方防疫政策不同調的問題。（photo by YouTube）

「政風調查是要看行政程序有沒有疏失，但彰化縣政府採檢也有他科學上的依據。」疫情中心指揮官陳時中20日上周玉蔻的廣播節目專訪，被問到彰化縣與中央政策脫鉤議題時，他回應說：「採檢與否本是交由醫生專業判斷，彰化縣政府有他科學上的依據，但政風調查主要是看行政力有無干涉專業。」

無症狀被採檢破千人

資深媒體人周玉蔻20日在廣播節目上專訪疫情中心指揮官陳時中，主持人忿忿指出，彰化縣政府私下隱瞞中央對無症狀者採檢長達6、7個月，彷彿成為獨立王國。陳時中表示，就是因為發生地方政策沒讓中央知道，才要請政風單位調查。他說：「我要再提醒，公權力單位要做任何決定應先通報指揮中心，再由專家判斷後執行。」

「採檢數量可能破千人。」陳時中透露，彰化縣政府對無症狀者執行採檢的人數超過3位數，周玉蔻反問道：「你們這麼久都不知道？」陳時中無奈回：「我知道就不用去查了。」周玉蔻再問，彰化縣政府有利用中央支付採檢費用的弊端問題嗎？陳時中則緩頰說：「公費採檢大概沒有什麼利潤可圖。」

至於地方政府對無症狀者採檢時間長達7個月，疫情中心有沒有疏失？陳時中表示，所以才要請政風處調查，「如果有疏失也要去面對，如果我們自己查，有疏失怎麼會知道？」他認為，其實此次事件並無犯法的疑慮，只是行政程序上的問題，「防疫期間本來就有各種不同想法及認知，檢驗出確診也不是完全沒意義。」

行政力不該介入專業

陳時中進一步說明，第一線採檢與否是尊重醫生專業判斷，中央費用是給醫生判斷需要的人執行採檢時使用，他疑惑的是「行政力為什麼會碰到醫生來？」他認為，彰化縣政府的舉動在科學上並非完全不被認可，但若要使用行政力干涉，就要遵循行政程序，「我不管你有什麼想法，都應該要通報。」

至於先前彰化縣實施的萬人普篩計畫是否也有爭議？陳時中表示，那並未使用屬於中央的國家資源，只要符合規定與學理就沒問題。對於各界質疑，他承認「政風調查」的話頗為敏感，但現在的警察與廉政署已非白色恐怖時期的機關，「如果不是政風單位執行而由我們去調查，不但容易引戰，事實也會被口水淹沒。」

周玉蔻義憤填膺指出，無症狀卻在檢疫期間被通知採檢，讓許多守規矩的民眾心理不平衡，「如果第10天就被問要不要出來採檢，被關了那麼多天當然會想。」陳時中回應說：「我們要看看有沒有應注意而未注意。」連番冷靜的發言及欲弭平爭端的立場，也讓周玉蔻不禁讚他脾氣好。

【更多精采內容，詳見

陳時中 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

綠批中市預算防疫不足 藍酸：逆時中被政風調查怎辦？

政風查彰化 笨蛋！問題不在「公正第三方」

三度隔空交鋒！陳時中：掌握篩檢情況 葉彥伯：疫調是地方權責

聯合報社論／蘇貞昌和陳時中官氣逼人，謙卑呢？

相關新聞

彰化採無症狀者達半年 陳時中：掛滿箭靶「箭射來了」

彰化縣衛生局主動採無症狀返台少年，檢出確診新冠肺炎，卻被政風單位調查，引發各界砲轟，如今又爆出已執行半年、超過百名數無症...

影／感覺被騙半年？陳時中：彰化為什麼沒有通報

彰化縣衛生局私下違反中央流行疫情指揮中心，採檢無症狀者長達半年，指揮中心指揮官陳時中要求政風處去調查挨批，陳時中今天接受...

影／肯定彰化衛生局 侯友宜：讓我們知道無症狀確診很多

彰化縣衛生局主動對從美返台居家檢疫的10多歲無症狀少年採檢，結果發現確診感新冠肺炎，中央下令對彰化衛生局政風調查，引起各...

政風調查程序 陳時中：無症狀採檢有理

「政風調查是要看行政程序有沒有疏失，但彰化縣政府採檢也有他科學上的依據。」疫情中心指揮官陳時中20日上周玉蔻的廣播節目專訪，被問到彰化縣與中央政策脫鉤議題時，他回應說：「採檢與否本是交由醫生專業判斷，彰化縣政府有他科學上的依據，但政風調查主要是看行政力有無干涉專業。」

出動政風查彰化衛生局 國民黨：別再威逼第一線防疫人員

彰化衛生局主動採檢自美返台居家檢疫的無症狀少年，遭到中央流行疫情指揮中心下令政風調查。國民黨上午舉行記者會聲援彰化衛生局...

彰化居家檢疫者自行就醫採檢？衛生局長：全國作法一致

彰化衛生局採檢無症狀居家檢疫少年確診，中央疫情指揮中心陳時中昨天表示要釐清是否有擅自離開隔離處所等違規問題，彰化縣衛生局...

彰化檢出確診風波 朱學恒：重點在防疫不是趁機鬥爭

彰化縣衛生局採檢居家檢疫者，檢出新冠肺炎確診案例；中央流行疫情指揮中心要求政風單位調查。宅神朱學恒在「朱學恒的阿宅萬事通...

政風查彰化 笨蛋！問題不在「公正第三方」

彰化縣衛生局意外發現十多歲自美返台少年確診新冠肺炎，卻遭衛福部政風處介入調查，輿論譁然。陳時中昨天解釋，擔憂遭質疑調查不夠公正，外界聯想無症狀感染者被吃案，才會請政風處作為公正第三方調查，希望釐清無症狀者是如何判斷需採檢，控制疫情才不會亂。

新聞眼／聲聲諫言…中央集權 容不下一粒沙

趕在九月開學之前，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，即日起開放高中以下學生、不分國籍，可向教育部申請入境台灣，代表「小明」終...

政風查彰化 在野黨團：戳破防疫神話 惱羞成怒

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現美返台少年確診新冠肺炎，卻被衛福部政風處介入調查，引發爭議。立法院在野黨團一致聲援彰化...

三度隔空交鋒！陳時中：掌握篩檢情況 葉彥伯：疫調是地方權責

彰化縣衛生局主動採檢居家檢疫者，檢出確診新冠肺炎，卻被中央流行疫情指揮中心下令政風單位調查，引發各界砲轟；指揮官陳時中解...

指揮中心如天條？ 逆時中遭查引反彈

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現十多歲自美返台少年確診新冠肺炎，卻遭衛福部政風處介入調查，引起醫界及公衛界譁然。指揮中...

熱門新聞

「台灣輸病毒」至上海、越南、寮國 指揮中心公布身份

「精準篩檢」驗出確診少年 葉彥伯：初衷被誤解很難過

中山大學撤銷李眉蓁碩士學位 李眉蓁：尊重

比利時籍工程師感染地不在台灣 張上淳分析原因在這裡

彰化採無症狀者達半年 陳時中：掛滿箭靶「箭射來了」

黃敏惠學位受質疑 嘉義大學深夜說話了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。