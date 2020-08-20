政風調查程序 陳時中：無症狀採檢有理

「政風調查是要看行政程序有沒有疏失，但彰化縣政府採檢也有他科學上的依據。」疫情中心指揮官陳時中20日上周玉蔻的廣播節目專訪，被問到彰化縣與中央政策脫鉤議題時，他回應說：「採檢與否本是交由醫生專業判斷，彰化縣政府有他科學上的依據，但政風調查主要是看行政力有無干涉專業。」

無症狀被採檢破千人

資深媒體人周玉蔻20日在廣播節目上專訪疫情中心指揮官陳時中，主持人忿忿指出，彰化縣政府私下隱瞞中央對無症狀者採檢長達6、7個月，彷彿成為獨立王國。陳時中表示，就是因為發生地方政策沒讓中央知道，才要請政風單位調查。他說：「我要再提醒，公權力單位要做任何決定應先通報指揮中心，再由專家判斷後執行。」

「採檢數量可能破千人。」陳時中透露，彰化縣政府對無症狀者執行採檢的人數超過3位數，周玉蔻反問道：「你們這麼久都不知道？」陳時中無奈回：「我知道就不用去查了。」周玉蔻再問，彰化縣政府有利用中央支付採檢費用的弊端問題嗎？陳時中則緩頰說：「公費採檢大概沒有什麼利潤可圖。」

至於地方政府對無症狀者採檢時間長達7個月，疫情中心有沒有疏失？陳時中表示，所以才要請政風處調查，「如果有疏失也要去面對，如果我們自己查，有疏失怎麼會知道？」他認為，其實此次事件並無犯法的疑慮，只是行政程序上的問題，「防疫期間本來就有各種不同想法及認知，檢驗出確診也不是完全沒意義。」

行政力不該介入專業

陳時中進一步說明，第一線採檢與否是尊重醫生專業判斷，中央費用是給醫生判斷需要的人執行採檢時使用，他疑惑的是「行政力為什麼會碰到醫生來？」他認為，彰化縣政府的舉動在科學上並非完全不被認可，但若要使用行政力干涉，就要遵循行政程序，「我不管你有什麼想法，都應該要通報。」

至於先前彰化縣實施的萬人普篩計畫是否也有爭議？陳時中表示，那並未使用屬於中央的國家資源，只要符合規定與學理就沒問題。對於各界質疑，他承認「政風調查」的話頗為敏感，但現在的警察與廉政署已非白色恐怖時期的機關，「如果不是政風單位執行而由我們去調查，不但容易引戰，事實也會被口水淹沒。」

周玉蔻義憤填膺指出，無症狀卻在檢疫期間被通知採檢，讓許多守規矩的民眾心理不平衡，「如果第10天就被問要不要出來採檢，被關了那麼多天當然會想。」陳時中回應說：「我們要看看有沒有應注意而未注意。」連番冷靜的發言及欲弭平爭端的立場，也讓周玉蔻不禁讚他脾氣好。

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