許多人平時關注現實生活中的世界首富排行，但其實虛構世界也曾有過財富榜單。分析師小童近期透過影音內容，回顧《富比士》（Forbes）2013年公布的「虛擬人物富豪榜」，盤點第8名至第1名的虛構富豪身價與致富來源，其中擁有私人飛機與蝙蝠車的「蝙蝠俠」布魯斯·韋恩竟只排在第6名，而高居榜首的則是唐老鴨的叔叔史高治·麥克老鴨。

2013年《富比士》虛擬人物富豪榜 TOP 8 排名 人物 身價 致富來源 第1名 史高治·麥克老鴨

唐老鴨的叔叔 654億美元 採礦、尋寶 第2名 史矛革

《哈比人》巨龍 541億美元 巨額寶藏 第3名 卡萊爾·庫倫

《暮光之城》 460億美元 長期投資、複利 第4名 東尼·史塔克

鋼鐵人 124億美元 國防、科技事業 第5名 查爾斯·福斯特·凱恩

《大國民》 112億美元 報紙、媒體帝國 第6名 布魯斯·韋恩

蝙蝠俠 92億美元 企業經營 第7名 里奇·里奇

《小富豪瑞奇》 58億美元 家族財富 第8名 克里斯欽·格雷

《格雷的五十道陰影》 25億美元 製造業投資 資料來源：《富比士》2013年虛擬人物富豪榜、分析師小童整理。

小童指出，榜單第8名為《格雷的五十道陰影》霸道總裁克里斯欽·格雷（Christian Grey），靠著投資製造業年紀輕輕就坐擁企業帝國，身價25億美元。

第7名則是《小富豪瑞奇》主角里奇·里奇（Richie Rich），出生於富豪帝國，身價達58億美元，堪稱世界上最有錢的小孩；第6名為白天當企業家、晚上化身蝙蝠俠的布魯斯·韋恩（Bruce Wayne），雖然英雄裝備造價昂貴，但92億美元的身價在這份榜單中仍無法擠進前五強。

緊接著第5名為影史經典電影《大國民》主角查爾斯·福斯特·凱恩（Charles Foster Kane），靠著報紙與媒體帝國將影響力做成生意，身價達112億美元。

第4名則是「鋼鐵人」東尼·史塔克（Tony Stark），除了擅長發明與打造燒錢的英雄裝備外，真正撐起124億美元身價的關鍵在於國防與科技事業。

至於前3名的虛構富豪身價更是大幅躍升，小童表示，第3名為《暮光之城》吸血鬼卡萊爾·庫倫（Carlisle Cullen），身價高達460億美元，致富關鍵在於長年投資與時間複利效應。

第2名則是《哈比人》中的巨龍史矛革（Smaug），把整座寶藏山當成存款簿，身價達541億美元；而奪下第1名的則是唐老鴨的叔叔史高治·麥克老鴨（Scrooge McDuck），靠著採礦尋寶累積654億美元身價，甚至把金幣堆成自己的游泳池。

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