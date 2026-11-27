蝙蝠俠身價92億美元只排第6？《富比士》虛擬富豪榜揭曉 冠軍竟是唐老鴨的叔叔
許多人平時關注現實生活中的世界首富排行，但其實虛構世界也曾有過財富榜單。分析師小童近期透過影音內容，回顧《富比士》（Forbes）2013年公布的「虛擬人物富豪榜」，盤點第8名至第1名的虛構富豪身價與致富來源，其中擁有私人飛機與蝙蝠車的「蝙蝠俠」布魯斯·韋恩竟只排在第6名，而高居榜首的則是唐老鴨的叔叔史高治·麥克老鴨。
|2013年《富比士》虛擬人物富豪榜 TOP 8
|排名
|人物
|身價
|致富來源
|第1名
|史高治·麥克老鴨
唐老鴨的叔叔
|654億美元
|採礦、尋寶
|第2名
|史矛革
《哈比人》巨龍
|541億美元
|巨額寶藏
|第3名
|卡萊爾·庫倫
《暮光之城》
|460億美元
|長期投資、複利
|第4名
|東尼·史塔克
鋼鐵人
|124億美元
|國防、科技事業
|第5名
|查爾斯·福斯特·凱恩
《大國民》
|112億美元
|報紙、媒體帝國
|第6名
|布魯斯·韋恩
蝙蝠俠
|92億美元
|企業經營
|第7名
|里奇·里奇
《小富豪瑞奇》
|58億美元
|家族財富
|第8名
|克里斯欽·格雷
《格雷的五十道陰影》
|25億美元
|製造業投資
|資料來源：《富比士》2013年虛擬人物富豪榜、分析師小童整理。
小童指出，榜單第8名為《格雷的五十道陰影》霸道總裁克里斯欽·格雷（Christian Grey），靠著投資製造業年紀輕輕就坐擁企業帝國，身價25億美元。
第7名則是《小富豪瑞奇》主角里奇·里奇（Richie Rich），出生於富豪帝國，身價達58億美元，堪稱世界上最有錢的小孩；第6名為白天當企業家、晚上化身蝙蝠俠的布魯斯·韋恩（Bruce Wayne），雖然英雄裝備造價昂貴，但92億美元的身價在這份榜單中仍無法擠進前五強。
緊接著第5名為影史經典電影《大國民》主角查爾斯·福斯特·凱恩（Charles Foster Kane），靠著報紙與媒體帝國將影響力做成生意，身價達112億美元。
第4名則是「鋼鐵人」東尼·史塔克（Tony Stark），除了擅長發明與打造燒錢的英雄裝備外，真正撐起124億美元身價的關鍵在於國防與科技事業。
至於前3名的虛構富豪身價更是大幅躍升，小童表示，第3名為《暮光之城》吸血鬼卡萊爾·庫倫（Carlisle Cullen），身價高達460億美元，致富關鍵在於長年投資與時間複利效應。
第2名則是《哈比人》中的巨龍史矛革（Smaug），把整座寶藏山當成存款簿，身價達541億美元；而奪下第1名的則是唐老鴨的叔叔史高治·麥克老鴨（Scrooge McDuck），靠著採礦尋寶累積654億美元身價，甚至把金幣堆成自己的游泳池。
◎感謝 小童 x Happy Trading Life 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
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