摘要 每天一杯星巴克，真的會讓人存不了錢嗎？從業20年的理財顧問派特森認為，先想清楚自己重視什麼，才能決定哪些錢值得花。她整理10個常見的漏財習慣，包括為「想像中的自己」買裝備、東西還能用就換新、忘了檢查訂閱費，以及收入增加後開銷也跟著膨脹。她也分享自己的做法：不編預算，先存下25％收入，再運用剩下的錢。

每天一杯7美元的星巴克，該戒嗎？

在洛杉磯擔任理財顧問20年的派特森（Sathya Chey Patterson）說，不一定。她在泰國難民營出生，父母沒念完高中、英文也不太會說，卻靠著理財習慣在50多歲退休。她點出10個常見的漏財習慣：

1.沒想清楚自己重視什麼

如果喝咖啡讓你開心，就放心買吧！但除非你有花不完的錢，否則都得排出優先順序。她仿照「5種愛的語言」，自創「6種金錢的語言」：體驗、物品、省時服務、慷慨助人、安全穩定、舒適與身心健康。多數人有一個主要、一個次要的偏好。收入有限時，就先顧好這一兩項。

2.為「想像中的自己」花錢

還沒開始跑步，就先買運動手錶；想打匹克球，先買齊一整套球衣，行程卻排不出時間。她建議，先養成習慣，再買裝備。

3.花錢裝有錢

她說，最有錢的客戶多半看起來不像有錢人，不背柏金包、不開勞斯萊斯，錢大多花在旅行、舒適與自由。買貴重物品前，先問自己：如果不發文、沒人看見，我還想要嗎？

4.東西還能用就換新

很多人換新3C，是因為多了15項功能，結果自己一項也用不到。那不如先問問：新手機真的能解決我的問題嗎？

5.付「分心稅」

說沒空買菜，卻滑了一小時手機，最後只好叫外送，多付平台費用。

6.忘了訂閱費加起來有多龐大

科技媒體CNET今年調查發現，美國成人每月訂閱支出平均111美元，比去年增加23%；其中21美元，花在根本沒在用的服務上。派特森建議，至少每半年檢查一次訂閱與保險，不確定就先取消，看會不會想念。

7.沒有定期檢視財務

每週至少應該花30分鐘，和自己來場「理財約會」，檢查所有帳戶與交易。

8.總說「我值得」

壓力大的一天，不一定要用網購收尾，也許你只需要放一天假、學會對朋友說不，或好好睡一覺。

9.想都沒想就下單

下單前停5分鐘，偶爾挑戰30天只買必需品。她說，目的不是苦行，而是重設消費習慣。

10.沒有自動儲蓄

她看過不少高收入客戶，生活開銷跟著收入一起膨脹，依然是個月光族。高盛資產管理2026年退休調查也發現，家庭年收入超過50萬美元的受訪者中，有36.6%自認月光、難以為長期目標存錢。

她自己的做法很簡單：不做預算，但先存下25％收入，其餘想怎麼花就怎麼花。她說，這樣就不必一直猶豫該不該買，因為已經為未來存好錢了。

資料來源：商業內幕、CNET、財星

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