在上一期《「我是有錢人」迷思820》股市大跌又大漲，長期投資該怎麼做？的文章刊出之後，有不少網友繼續接著詢問筆者，以下兩個主要的問題：

首先，當台股跌到什麼點數時，妳才會「放心大膽地閉著眼睛，將資金全數投入」？其次，如果市場大跌，你會單押台積電呢，還是0050？

台股跌破「十年線」才能閉眼買？

首先在最低進場時點的觀察上，筆者還是比較看重在技術分析與長期投資人眼中被視為「大底」（極具支撐力的終極底部）的「十年線（120月線或約2,400日均線）」。

儘管台股跌破十年線，通常不代表「一定很便宜」，而是先提醒市場進入高風險觀察期。但實際上，股市在大多數的時後，都維持在十年均線以上移動。而十年線又被稱為長期投資人的成本線，意味著當大盤指數跌破十年線時，長線投資所累積的報酬率也歸零重來。

然而，筆者仍然想提醒投資人：雖然台股破十年線，是可以全數進場的重要訊號。但實際上，這筆單筆投資金額，只佔個人整體資產不到五成（因為平日就有固定的資金，進行定期定額投資）。理由很簡單，過去的歷史資料，並不能代表未來100%「一定照著發生」。

台積電佔比近6成、十年報酬更勝大盤？

且值得注意的是：筆者會投入的標的，並非是個股。而這，就牽涉到網友問筆者的第二個問題：假設台股未來大跌，你會單押台積電？還是0050？關於支持這兩者的投資人，網路上的爭論頗多。但若問筆者的意見，個人一定會選一籃子股票的0050 ETF，而不是屬於個股的台積電。

過去，很多「專家」及投資人，會優先選擇台積電，而非0050的理由，無非是「台積電佔0050權重甚高」，且長期投資台積電的報酬率，似乎還贏過台股大盤指數。

根據元大投信的數據，台積電（2330）在元大台灣50（0050）中的最新權重大約為 58.8%（依2026年11月16日官方最新公布數據為 58.80%）。等於投資0050，有六成資金是在投資台積電。與其如此，為何不直接投資台積電呢？

且更曾有數據顯示，台積電投資十年的含息報酬率，高於單純投資0050。這是因為雖然0050的主要動力來自台積電，但由於0050是投資於台灣股市50檔權重股，由於並非每一檔的股價表現都很優異。所以，0050的年化報酬率，可能不會高於單押台積電一檔股票。

為何寧選0050、006208不單押神山？

然而，筆者會優先選0050（當然，也可以是006208，也就是以台股加權指數成份股組合比重為準的被動、市值型ETF，而不是其他主動型，或組合成份有差異的標的。理由無它：其績效幾乎100%與大盤相符）的理由如下：

首先，由於台積電在0050中的佔比甚高（幾乎有6成左右），等於買0050，就幾乎等於買台積電，投資人有必要重複購買嗎？

其次，台積電目前是台灣經濟與股市的「護國神山」沒錯，但，投資人敢打包票30年後，它還有競爭力？一旦單一個股缺少了競爭力，投資收益自然會受到嚴重的打擊。

儘管在過去，有不少案例顯示，很多小資族，都是靠台積電而「翻身」，也就是累積龐大資產。但重點是：過去的績效，並不保證未來。

且雖曾有數據顯示，中長期（十年）投資台積電，整體績效可優於單獨投資0050。但是，由於0050還包含其他49檔台灣大型股。所以，當其他成分股表現突出，或具有互補性時，0050的含息總報酬，就有機會略微高於單一持股的台積電。

從道瓊百年成分股洗牌看ETF優勢

再者，就算30年後，台積電依舊保有一定的競爭力，個人還是會選擇0050，因為單一公司，會因為績效表現差，而被踢出成份股之列，同時亦有下市的風險。但一籃子股票的標的，因為成份股隨時可換，不容易有下市風險。

就以美國第二古老的道瓊工業指數為例，自創立以來，其成分股組合總共變更了52次。從1916年的12支成分股擴編到20支，1928年又增加到30支，一直保持到現在。

但這30支成分股，幾乎每二、三年就有所變動，以保證股價平均指數盡可能「接地氣」。以通用電氣為例，它在1907年入選、2018年出局，堅持的時間最長。

較近的例子包括2015年蘋果（Apple）公司取代了電信公司AT&T；美國國際集團（AIG）2004年進道指，2008年被食品公司卡夫（Kraft）取代；2012年卡夫食品分拆為兩個公司後被聯合健康集團（United Health Group）。

因此，儘管0050的投資組合設計，是依台灣加權指數中，前50檔股票的權重進行配置，且不得任由基金經理人自行汰換。所以，仍舊會出現某些人所批評的「無法避免『選到爛股』機會」的問題。

但這問題，主要是因為像0050這樣的市值型ETF，只要某一家公司的一家公司只要股價被推高、市值達到納入門檻，就有機會成為成分股。不過好在只要投資人，買的是一籃子的指數成份股，其績效表現，就會跟著指數漲跌。不過好在成份股會隨時進行更換，投資人不用擔心單押某一檔股票的風險。