壽險資金積極搶進公辦都更商機，中信金控（2891）25日公告，旗下台灣人壽攜手達麗建設組成的合作聯盟，以「樂齡健康·森活城市」為主題，獲選國家住宅及都市更新中心「信義犁和公辦都更案」最優申請人。該案總投資金額約336億元，為保險業首度參與國家住都中心公辦都更案。台壽表示，未來將積極響應國家政策，以公共投資或公辦都更作為投資布局。

針對外界關注台壽實際出資金額，台壽表示，該案總投資金額約336億元，至於台壽具體出資金額、出資比例及與達麗建設的合作分工，仍待與住都中心完成議約及簽約程序後，依契約約定及相關法令辦理。

台壽近年積極布局公辦都更，過去參與的大型都更案包括高雄舊市議會都市更新案、高雄澄清湖公辦都更案及高雄特貿三公辦都更案，此次再攜手達麗建設，將都更投資版圖拓展至台北市信義區。

值得注意的是，有別於傳統商辦、商場等不動產投資標的，該案將興建六棟建築，結合社會住宅、醫療健康社區及樂齡住宅等多元空間，布局高齡化商機。至於台壽將取得哪些不動產資產、是否採長期持有收租模式，台壽表示，具體取得不動產及後續規劃，將待正式簽約後依契約約定及相關法令辦理。

住都中心指出，本案基地面積約2.3公頃，位於台北市信義區六張犁地區，緊鄰台北醫學大學，預計2027年初完成簽約、2036年完工。

至於本案預估投資報酬率及開發時程，台壽表示，目前僅取得最優申請人資格，後續仍須議約及依招標條件辦理，相關細節仍須視實際規劃審議結果為準。未來亦將積極響應國家政策，以公共投資或公辦都更作為投資布局。