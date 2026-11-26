「本業收入是正財，其他收入都是偏財。」我第一次聽到這句話的時候，非常震驚。那是2006年，一位前輩語重心長告訴我這件事，當時我懵懵懂懂，後來花了十年的時間，才領悟這個道理。當我了解的時候，差不多就是存夠退休金的時候。

調薪100%加碼定期定額

剛出社會時，「本業收入」肯定遠大過「投資收入」。但是隨著累積投入股市的總資產愈來愈大，產生的複利效果會讓「投資收入」的貢獻度加速，並在某個時間點大過了「本業收入」的貢獻。

本文摘自《I人理財》 因此，一開始的源頭都從「本業收入」來，盡量存下來進行投資。前面提過，我將自己調薪的部分，100%用來加碼定期定額扣款股票型基金，就是把「本業收入」用到極致，同時推動「投資收入」加速的祕訣。

「本業收入」貢獻的是存量，「投資收入」則是增量。

不到10年「投資收入反超本薪」驚人試算曝

以我月薪8萬元的那一年來說，每月扣款的金額調高到5萬元，相當於一年存下60萬元，單就這部分的獲利若有10%就是6萬元。

假設持續五年維持這個扣款金額，就會累積投入300萬元，獲利10% 就是30萬元，相當於每年投入本金60萬元的一半；如果持續十年，累積投入600萬元本金，獲利10%就是60萬元！

只領死薪水、辭職炒股都超危險？

然而，在那之前我早已持續定期定額投資很多年了，所有累積的部位都是以每年「利滾利」的方式在增值。因此，在我定期定額每月投資5萬元不到十年之內，「投資收入」的貢獻就超過了我從本業所存下的錢。提早開始定期定額投資，是加速讓「投資收入」超越「本業收入」的關鍵。

我要提醒：一個完全不投資的人，僅有本業收入，就像只靠單一顆引擎在運轉，很危險。一旦失去了工作（無論是失能、被資遣、被迫離職、主動離職），不再有收入，又沒有投資能力，可能會陷入信心崩盤。

另一種危險是只靠炒股賺錢而不工作的人，也是單一顆引擎運轉。當股市崩盤的時候，沒有來自本業的收入支撐，也可能會信心崩潰。

靠「定期定額」拉長時間反而在股災撿便宜

人們會在股災發生時認賠殺出，往往是心理壓力過大所導致，後來股市回升、創新高就沒參與到。若股災期間持續有收入，就可以加碼買到更便宜的部位，也就不會那麼害怕下跌。

唯有來自本業穩定的收入，加上投資的收入，兩顆引擎同時運轉，整體人生的財務才會平穩。可以禁得起大風大浪，穿越多次股災，也都能安然度過。

你可能會擔心，I 人害怕不確定性、不喜歡波動，若全部投資在股票型資產是不是強人所難？

不用擔心，一般人對股票最大的恐懼就是股災，然而，在定期定額投資架構下，已經分散了進場風險，且時間拉長必定會穿越股災，從中撿到便宜，並在後來創新高之後獲利比別人更豐碩！

（本文摘自《I人理財：不看盤、不盲從的財富階梯實戰法則》作者：愛瑞克)