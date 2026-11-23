未來台灣官方將有理財資訊平台！證交所23日舉行「證好學」投資人教育平台上線記者會，現場也邀請網紅對談理財規劃。網紅徐海莉希望「證好學」平台能給投資人公正客觀資訊、以白話解釋專業術語，還有請專業人士協助分析產業脈動。

網紅曾奕翔在記者會分享說，媽媽要求他購買「自己了解」的產品，因此喜歡旅遊的他當時就買了華航的股票，但一開始接觸理財相當痛苦，因為網路上資訊太多、很難自行過濾；徐海莉則笑說，如今工作忙碌，很多資訊會透過演算法推播，完全沒時機細看，她希望能透過平台獲取公正客觀資訊、白話解釋與專業人士的分析。

身為兩個孩子的母親，愛莉則開玩笑說，以前投資比較我行我素，看到想要的標的就想要直接下手，但如今有了家庭，夫妻要購買股票前都希望能跟彼此講一下買了什麼，也會評估投資的長短期效益，還有後續家庭要旅遊、小孩可能出國留學等，都有更詳細的規劃。

證交所指出，許多資訊網路上都有，但如何幫助民眾獲取最值得信賴的資訊，並將複雜資訊簡單化，還有將艱深的產業新聞重點解讀，並提供不同人生階段理財最需要與可靠的資訊？因此透過建立「證好學」平台，盼協助投資人進行相關規劃、累積知識。

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