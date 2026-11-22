I人不愛社交怎麼找貴人？停止「無效努力」

很多人並非不夠努力，而是太多「無效努力」，像是在錯誤的跑道上奔跑，而且不知道自己在錯的跑道上。若遇貴人，通常可以幫你找出正確跑道，順便推你好幾把。

人們通常「不知道自己不知道」，因為眼界可以向下相容，卻無法向上相容。我們對於曾經攀爬過的財富階梯會有足夠理解，但卻很難擁有層級在我們之上的認知和思維。這時候，就需要貴人指點。

本文摘自《I人理財》

貴人哪裡來？ I人不喜歡「攀緣」，而且也不需要。我人生中遇到幾位貴人，都不是我主動去接觸的，而是努力精進自己的知識和能力，在專業領域深耕多年之後，貴人會自己出現。

如《內在原力》所說：「你所耗費的每一點專注力，都用來提升自己，最後就會無敵。人們無法追上一匹馬，但可以把草皮養好，馬就會自己過來。」當你「本業」引擎轉速達到一定水準，就會將貴人吸引過來。

癌末科技創辦人急學債券與信託

2019年，有一位Ryan大哥主動聯繫我。他說自己被診斷出癌症末期，怕太太和女兒缺乏獨立謀生能力，因此需要學會債券投資以及信託，確保在他過世之後，妻女都能安然度過。

他是科技業創辦人，淨資產10億元以上（第六階），是100%股票投資者，財富波動相當大。我教他債券、信託、年金，他教我佛法，並教我看清楚財富第五階、第六階的人在做什麼。

貴人不一定只是單方面幫助我們。當兩個人各自帶著不同的生命經驗相遇，也可能彼此打開新的世界。這種關係是一種「共好」。不是誰比較厲害，而是彼此剛好都能給對方一些他需要的東西，相互成就彼此。

諾貝爾文學獎得主莫言說：「人最大的運氣不是撿到錢，而是某天你遇到了一個人，他打破了你原來的思維，提高了你的認知，繼而提升你的境界，帶你走向更高的境界，這就是你人生中的貴人。」Ryan 大哥絕對是我攀爬財富階梯過程中，最重要的一位貴人。

貴人未必比你年長！專業不用擠進前1%

要留意：貴人不一定比你年長，有可能年紀差不多，甚至比你年輕。Ryan大哥比我年長十歲，然而前面談財富第五階，有三位貴人增進了我的投資視野：A先生小我七歲、B先生大我九歲、C女士僅大我一歲。關鍵不是對方多麼有錢，而是他能否幫助你突破現有思維。

至於「將本業引擎轉速達到一定水準」，是怎樣的水準？據我觀察，專業能力達到行業前5%就很有機會被看見。

隔行如隔山，再怎麼有錢的人，往往是因為有特定專業領域的能力，或因為某些機緣（例如繼承家產）而致富，然而他們對於陌生領域可能一無所知，需要不同行業的人替他們解決問題。

為什麼不用達到行業前1%？因為要擠進那樣水準的機率太低（99%的人都做不到），而且，行業頂尖者擁有龐大知名度，收費可能是你的好幾倍（甚至十倍）。在某些預算考量下，那些頂尖的1% 未必會中選。因此，只要能達到前5%，就很有機會被選上。

抓住貴人給的機會！服務好高資產客戶

一旦這些貴人來找你（把機會給你），務必把他們服務好，往往會大幅提升你的本業發展。一方面，他們通常會介紹其他優質客戶給你（貴人帶來其他貴人），你會因此結識愈來愈多大客戶。

另一方面，高資產客戶面對的問題較複雜，處理過程會因此擴張你的能力邊界（例如Ryan 大哥是我第一次面對10億元以上的個人託付）。

（本文摘自《I人理財：不看盤、不盲從的財富階梯實戰法則》作者：愛瑞克)