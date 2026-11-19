自11月初以來，台股經歷了一場上、下數千點的大幅震盪。由11月2日開盤的約4萬5000點，跌到11月6日收盤的3萬9700多點，跌幅高達6000多點。

據媒體報導，國安基金於 11月6日下午召開的臨時委員會議中，決議啟動史上第10次護盤任務，並在 11月9日（星期一）正式進場執行安定市場任務。

9日當日，台股便出現絕地大反攻的態勢，股價指數再由4萬點左右，接連大漲三天，回到4萬2500點附近。只是黃仁勳因為誹聞事件，在11日晚間辭去執行長一職後，台股在12開盤後，又開始持續下跌走勢。甚至，已有投顧業者預估，這一波下跌低點，可能在3萬5000點左右。

一位長期觀看筆者專欄，也認同應該長期投資，且手中也準備一筆現金，準備在市場大跌時，能夠隨時進場的網友，寫信給筆者訴說她的難處：她有一筆200、300萬元的錢，就是準備股市大跌時可以「抄底」。但是，這筆錢常會引來理專的「關切」，並且會三不五時地慫恿她，買一些理專大力推薦，但她並不想買的金融商品。

除此之外，大跌後又大漲的台股走勢，讓她很擔心盤勢並沒有真正「落底」，太早買進股票，反而可能讓她「無法買到最低，或相對低點」；且就算是分批買進，也很可能在底部出現之前，就讓她用光手中的「子彈（現金）」。

對此，個人不忘提醒她：由於人非上帝，永遠不會知道股市未來是漲？是跌？所以，千萬不要有「一定買到最低點」的不切實際的想法。但是，筆者提供以下幾個，個人已經在做的方法供她參考：

重點一、把大多數非立刻會用到的銀行的資金，轉到證券CMA帳戶中，可以起到「避免銀行理專，對這筆閒置資金『覬覦』」的作用。簡單來說，這種由券商所提供的「（虛擬）資金管理帳戶（CMA）」，可以讓投資人用「自己現有的銀行帳戶」直接入金，免去為了買股票而特地跑去指定銀行開立交割戶的麻煩。

表一、哪些證券商，可以開CMA帳戶？

資料來源：https://www.stockfeel.com.tw/%E5%88%86%E6%88%B6%E5%B8%B3-%E7%94%B3%E8%AB%8B-%E8%AD%89%E5%88%B8%E5%95%86/

表二、CMA與傳統券商交割戶的差異：

資料來源：https://www.stockfeel.com.tw/%E5%88%86%E6%88%B6%E5%B8%B3-%E7%94%B3%E8%AB%8B-%E8%AD%89%E5%88%B8%E5%95%86/

根據券商的資料顯示，這種CMA帳戶，具有不少的優點，除了「可同時申請自動扣款，免去轉帳的麻煩及手續費」外，還有「支援多項業務扣款（除了股票買賣、融資融券之外，還可以透過『複委託』，買賣國外有價證券，以及各種基金等）」，以及「24小時出、出金服務，資金運用更靈活」…等優點。

但更值得有一大筆閒錢存款戶注意的，恐怕是CMA帳戶更能協助他們「隱匿」現金，以免時時遭受銀行理專的「推銷轟炸」。這是因為當錢，由銀行帳戶，轉到證券CMA帳戶，銀行理專就看不到這筆錢的存在，也就不會有機會「打這筆錢的主意」。

以筆者實際操作過的好處是：將多數用於投資的錢放在CMA帳戶，可方便隨時下單；一旦臨時急需大筆金錢，也能夠隨時將CMA帳戶裡的錢，轉一部分到銀行帳戶。且由於金額可立刻入帳，個人可以隨時進行提領現金，或是匯款等動作。

不過，儘管CMA帳戶有以上的「優點」，但畢竟它的計息水準，比一般銀行活存或活儲還要低。以元大銀行為例，一年期活存利率是0.655%、活儲則是0.725%。但CMA帳戶的利息，就只有0.065%（但需簽署「新增留存款項範圍暨款項運用同意書」），利息大約只有活存的1/10。但不同券商的CMA帳戶計息規定不同，以下這份由AI整理出的利率表，可供讀者參考：

表三、各券商CMA分戶帳利率與管理費整理表：

所以，個人的做法是：只保留一少部分（約1/3或1/4）的閒錢放在一般銀行帳戶中，而將大部分的資金，轉入CMA帳戶，並投入流動性很高的貨幣型基金。

這是由於貨幣型基金流動性高，具備了保本及保息的優勢，一旦投資人認定台股已經大跌見底，並準備要進場買進股票時，賣出台幣計價貨幣型基金的資金入帳日是「T+1」。也就是說，假設投資人今天看準時機進場，等明天股票要交割時，帳戶裡剛好有資金可供交割。

而且，個人只投入「以台幣計價」的貨幣型基金。理由是：雖然台幣計價的貨幣型基金，其報酬率都低於外幣計價的標的，但只有台幣計價的基金，在賣出時不會因為台幣升值而產生匯損。

重點二、單筆投資「買黑不買紅」。以筆者個人為例，只有在台股跌，特別是準備買的標的大跌（黑）時，才會進場買進，且個人習慣都是以「跌停板」掛單以「試水溫」；假使當天台股指數（或個股）是上漲（紅）的，筆者就完全不動作。

其中的掛「跌停板」買進，主要是為了避免自己「怕買不到而追高，且不敢，也不會設定買價」。當然，筆者還有方法，可以避免「一直買不到」的風險（請見以下重點三）。

重點三、定期定額持續不停扣。定期定額不停扣的最大好處，就是透過「分散買進時點」的方式，讓買入成本既不會因為單筆高檔買進而墊高，又能避免因為怕未來還可能會有低點、一直不敢進場，但行情卻持續不回頭地上漲，進而錯失賺錢的機會。

且個人為了避免每月定期定額只設定一天，而那一天剛好又是行情的最高點。所以，筆者是將每月定期定額的次數，分散為10天。但值得提醒的是：定期定額扣款，多半有最低金額。假設資金豐沛的投資人，大可設定「每天都是定期定額的扣款日」，更可以達到分散成本的效果。