遠見（3040）持有36%股權的大股東森羅投資針對外界對經營權等議題的傳聞發出回應，強調經營權爭議應回歸事實與法律程序釐清，不應透過片面資訊、個人攻擊或輿論操作轉移焦點。

遠見經營權及股東臨時會議題持續延燒，森羅投資表示，過去曾與謝春水、李承晉、吳美秀及周發等經營團隊合作，後續因在財務、業務往來及經營理念等方面產生歧見，進一步衍生公司治理及經營權爭議；針對相關問題，森羅投資認為，應透過具體事實及法律程序釐清，而非藉由媒體輿論或個人攻擊模糊焦。

森羅投資指出，遠見科技先前曾涉及62億元物流倉購置案，其中約40億元須透過舉債支應，考量可能對公司財務造成沉重負擔，且投資效益不佳，因此未繼續交易。此外，森羅投資認為，市場人士利用媒體輿論影響股價與投資人信心及疑似透過密集檢舉、向主管機關施壓等方式干預公司經營，均有必要進一步釐清。

針對近期外界對森羅投資及相關人員的不實指控，森羅投資表示，將依法蒐集相關事證，必要時採取民事及刑事法律行動，追究相關責任。

森羅投資表示，在8月21日遠見股東臨時會召開前，曾遭地方人士言語恐嚇及威脅，已向警方報案備案並保留相關事證。森羅投資強調，股東依法行使權利，不應受到任何恐嚇或不當干預，對於相關行為將循法律途徑追究到底。

森羅投資進一步表示，依法召開遠見科技股東臨時會，主要目的是重新檢視公司治理、重大投資及未來經營方向，以維護公司財務健全與全體股東權益，並非基於私人恩怨。

森羅投資強調，公司經營權可以有不同立場，但公司治理必須回歸制度與事實；市場可以存在不同聲音，但不應以不實資訊、行政施壓或恐嚇威脅取代法律程序。未來將持續透過合法途徑捍衛股東權益，對於任何侵害公司及相關人員合法權益的行為，保留依法追究法律責任的權利。