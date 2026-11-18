不要讓突來的風雨，打亂百歲人生的節奏。南山人壽分析2025年的團險理賠數據顯示，申請團險癌症相關理賠的人數，以50歲到59歲占癌症相關總申請人數的31%為最多，其次是60歲以上占近30%，第三則是40到49歲占約29%，等於40歲開始的中生代到60歲以上的屆退族，就占所有申請團險癌症相關理賠人數的90%，每人當年度平均獲理賠金額約新台幣17.7萬元，每次申請保障缺口平均近5萬元。

無論是中生代或屆退族，若因罹癌中斷工作，都可能衝擊到家庭經濟來源或影響退休規劃；同時，南山人壽亦發現，女性申請團險理賠的前五大癌症中，申請件數與金額第一大是乳癌，團險保障缺口（每次申請金額與每次理賠金額差距）平均有5.2萬元，其中39歲以下年輕族群缺口更大，平均缺口達8~14萬元。女性申請團險理賠前五大癌症中缺口最大則是腸癌相關，保障缺口平均逾6萬元，其中50到59歲的腸癌保障缺口近8.7萬元最高。

男性申請團險理賠前五大癌症中，以前列腺癌平均保障缺口近7.6萬元最多，在肺癌與肝癌上亦各有逾6萬元的平均保障缺口，50到59歲男性在肺癌上有近9萬元的平均保障缺口，30到39歲男性則是在腸癌上有10萬元的平均保障缺口。

50到59歲正是子女即將完成高等教育，開始規劃自己退休生活，但父母可能高齡需要人照顧的後三明治族關鍵期，此年齡層卻是申請南山人壽團險癌症相關理賠人數最多者，其中，女性以乳癌的申請人數最多，占該年齡申請癌症相關理賠者的28%，其次是氣管、支氣管、肺癌；男性則是以氣管、支氣管、肺癌人數最多，其次是結腸、直腸癌與肛門癌。

依據衛福部的資料，若定期健檢，早期發現癌症，並盡速治療，如女性乳癌早期的5年存活率已近100%，肺癌早期的5年存活率則超過9成，同時因為醫療科技進步及癌症新藥出現，癌症已逐漸慢性病化，今年9月底全民健康保險重大傷病證明有效領證數110.9萬張，其中52.4萬張是需積極或長期治療的癌症，再依據台灣癌症基金會的2023台灣癌症家庭照護負擔大調查，癌友自費醫療比率達64%，其中近45%是用於自費的癌症藥物，接近66%的癌友自費藥物的費用在30萬元以上，甚至有24.6%是超過百萬元。

2023年台灣新增癌症案例13.8萬人，癌症時鐘已加速到每3分48秒就出現一位新的癌症患者，若依2014到2023年十年間的台灣癌症登記報告推估，50到59歲的癌症發生率是40到49歲的1.8倍以上，60歲之後的癌症發生率更是60歲之前的5.6倍以上，南山人壽建議，除了建立良好生活習慣、均衡飲食、規律運動、充足睡眠、適當減壓外，定期健檢與提早規劃癌症醫療相關保障，才能讓百歲人生的「未來 有備而來」。

南山人壽承保國內近4.1萬家企業的團體保險，市占第一大，團險理賠的各項保險金額，與企業為員工投保的方案、保障項目及額度等相關，在南山人壽全方位客製化團險客戶中，95%以上企業都會替員工投保意外傷害險，8成以上有投保意外醫療險，7成以上有安排團體壽險，逾6成有投保職業災害保險，有替員工增加醫療給付保險的企業約43%，有癌症醫療險的企業為32%，替員工投保重大疾病保險的為21％，有住院日額保障的企業團險則近18%。

因此，南山人壽除了會定期檢視企業團險內容，建議企業主在續約時，可適當強化員工的健康醫療保障外，也建議國人除了有團險保障外，也可提早規劃補強個人的癌症或重大傷病相關保障，如30到49歲的青壯族群在安排好基本醫療保障外，可考慮增加一次給付型的癌險或重大傷病險。其中，「南山人壽安心溢百重大傷病終身保險」（NCIC，簡稱「安心溢百」），針對22類超過300多項重大傷病，以及9項高度危及健康的特定疾病，給付一筆保險金，以支應疾病治療費用。

50到65歲退休前，可以考慮增強高齡實支實付的醫療帳戶，尤其是75歲之後的實支實付，可支應未來新的醫療技術與新藥的自費支出，以免疾病侵蝕到退休老本。「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險」（WEHS，簡稱「實健溢百」，註8），0到70歲皆有機會投保，保障至被保險人保險年齡達100歲的保單年度末。採醫療雙帳戶，74歲（不含）前與74歲（含）後是兩個獨立額度的醫療帳戶，分別給付最高可達750萬元（以計劃30為例）；74歲（不含）前為「定額給付」，74歲（含）以後提供「實支實付」保障，與「日額給付」兩者擇一給付，可補足高齡醫療保障缺口。