推薦序 強大溫柔的理財術

張瀞仁 Jill

說到我和愛瑞克（人稱愛大）的交集，就不得不提到《斯文的人客》演講。那是知名講師謝文憲發起的公益活動，邀請愛瑞克老師、楊斯棓醫師、吳家德總經理和我，門票收入全數捐做公益。

公益演講飯局 作家被追問投資金額

那是我第一次近身接觸愛大。活動本身充滿震撼就算了，最讓我震撼的是演講後的講師聚餐。席間不知道為什麼聊到理財，事後想想不聊到也蠻奇怪的，畢竟講者裡面應該大部分人都已經財富自由了。

「你 XX 投資多少？」好像有人問愛大。

本文摘自《I人理財》

「問我這種不準啦。」愛大試圖矇混過去。

「所以大概多少？」席間想必有個 E 人，或是追根究柢的 I 人追問下去。

愛大也沒有逃避，乾脆地講出一個嚇飛我三魂七魄的數字。我井底之蛙般的大腦運轉半天，還是無法接受這種尺寸的金額是拿來投資的。

愛瑞克點破「I人理財」5大隱藏優勢

雖然身為國際慈善顧問的我，專長就是幫人家捐錢；但說來慚愧，我是賺錢/理財小白，還是白中之白。即使和愛大同為巨蟹座 I 人，但我完全沒有任何這方面的能力：保守膽小、杞人憂天、怕麻煩、優柔寡斷、頭腦看到數字就自動崩潰，跟電影裡面華爾街那種人完全不同。

但愛大看到了我沒想過的優勢：是個妥妥的內向者。原來內向放在理財也有優勢！？愛大說想清楚才會行動、不喜歡被指指點點所以寧可默默來、深度思考、高度紀律、連犯錯後會不斷折磨自己⋯⋯這些都算優點！？ 因為愛大，我覺得自己好像也可以開始試著做一件讓人害怕的事。

別學華爾街殺進殺出

書中幾個概念深深引發我的共鳴：

1. 把個性變成投資習慣：最好的投資策略，往往是符合自己個性和思維的策略——執行成本最低，也最容易養成習慣。不喜變動的人，就不要成天聽不同消息殺進殺出；如果怕麻煩的人，就用系統（如定期定額扣款）幫自己無腦做到固定投資。

2. 在不同階段做不同事：暢銷書《財富階梯》（ The Wealth Ladder）的各分類，在這本書中有個適合台灣人的版本。根據資產不同，應該優先做的事完全不同。「槓桿會放大一個人的損益，但不會提升獲利能力」是書中不斷提到的概念，理財是需要培養的「素養」，絕非躁進或幸運可以取得的仙丹。「一步一步走才會到」真的很符合 I 人價值觀。

3. 主動投資人生、被動投資金錢：重視內在意義的 I 人，在讀到這部分時會有種豁然開朗的感覺。錢是中性的工具，用錢來留下什麼人生體驗、影響多少人才是最值得思考的目標。

我曾在麻省理工學院教室裡聽到一句話：「真正的知識，應該是可以幫助最沒辦法接觸到這些知識的人。」這點在愛大身上展露無遺。

以愛大的資歷和級數，大可講高深複雜的概念、放上充滿英文專有名詞的圖表，但他完全沒有。「強大且溫柔」是我對他的感覺，我想，這本書就是善於理財的知識分子為世界貢獻最棒的樣子。

《I人理財》不只從最根本的觀念講到所有人都可以有所對應的未來，還有許多實戰做法和愛大親身經歷。不只是給 I 人，我把它當作所有理財小白的禮物。

謝謝愛大，真是充滿大愛。

（本文作者為國際慈善顧問、作家）

（本文摘自《I人理財：不看盤、不盲從的財富階梯實戰法則》作者：愛瑞克)