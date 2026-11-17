有些科學文獻一見標題就知道會成為經典；有一篇我和旭都喜歡的文章，一看到標題就幾乎立刻變成我們的語意記憶。

這個標題很簡單，明確指出作者辦到的事情，而且就像是取自科幻電影：〈一個恐懼記憶的選擇性抹除〉。請花點時間，消化吸收這項發現的巨大語意……現在，讓所有必要的情緒氾濫起來吧。

《王牌冤家》忘情診所的雙面刃

這篇文章堪比好萊塢電影。在《王牌冤家》中，喬爾和克蕾汀本是一對戀人，他們的分手帶來無法復原的傷痛。

本文摘自《記憶操控》

當喬爾發現克蕾汀透過「忘情診所」刪除有關自己的所有記憶時，決定也要到忘情診所進行同樣的手術，以避免一輩子的傷痛。在電影中，當喬爾一一刪除關於克蕾汀的記憶時，我們看到赤裸裸的反諷：有時候，刪除那些讓人最為傷痛的記憶，意味著失去我之所以為我的重要部分。

隨著我和旭的研究逐步進展，《王牌冤家》那有如雙面刃的科幻情節逐漸接近現實：刪除記憶無可避免帶來一個後果，讓我們成為今日模樣的經驗也會因此剝掉一層。

不過好萊塢電影或許是大刀一揮，把好的連同壞的所有記憶都刪除殆盡了。記憶是腦對世界的重新描繪，如果我們可以只除掉記憶的某些部分，如語意細節或事件內容，或情緒色彩，而不用把記憶整個刪除呢？

記憶其實可以「精準拆分」？

喬爾和克蕾汀刪除的是關於對方的整個記憶，或說記憶痕跡，但忘情診所其實可以只刪除記憶的某些特定面向，例如隨著分手而來的心傷，而不是除去兩人共有的整個複雜經驗網絡。由於不同類型的記憶各有獨特的生物學特徵，我們的主張就生物學來看具有優勢。

例如，事件記憶和語意記憶由不同的神經活動模式構成，各自分布於腦的不同部位，情緒記憶涉及腦內廣大的區域，也擁有獨特模式。

雖說不同類型的記憶在腦中的分布並沒有絕對的分野，如同第二章所描述的，但我們確實知道各種記憶之間具有可測量的差異，而且神經科學家已成功利用這些分類，針對特定類型的記憶進行操作，同時不影響其他類型。

精準鎖定處理「恐懼記憶」的腦細胞

把記憶拆解成較細緻的片段，就更可能只刪除某些部分的記憶，而不影響其他部分。現實世界裡第一次在腦中選擇性的刪除恐懼記憶，是在2009年多倫多大學喬斯林（Sheena Josselyn）的實驗室。喬斯林的神經科學研究，就好像奧運游泳項目電視轉播中那條代表世界紀錄的黃線，代表某種重大突破幾乎已是伸手可得。

喬斯林和實驗室成員韓真熙（Jin-Hee Han，音譯）、庫許納（Steven Kushner）等人，發表了一篇開創先河的文章，說明他們可以找出處理恐懼記憶的腦細胞，只殺死那些細胞，進而成功消除情緒記憶。

他們的實驗非常高明。首先，他們用遺傳學方法使腦中杏仁形的杏仁核（amygdala）區域，有一小部分腦細胞變得格外活躍。

根據之前數十載的研究，他們有充分理由相信杏仁核是情緒在腦中的關鍵位置。在情緒明顯的情境下，如經歷令人恐懼的刺激或一陣焦慮時，杏仁核都會變得格外活躍，如果缺了杏仁核，會導致一種「無法感受恐懼」的現象。

揭開杏仁核實驗兩步驟：先引導記憶、再單獨消除

喬斯林實驗室把一個基因的多份副本引入杏仁核的一小部分細胞，讓這些細胞在記憶形成時更容易「開啟」。比起鄰近未經基因改造的細胞，這些細胞更容易啟動，就像是腦中的神經海綿，也就是說，在記憶形成時，這些細胞會比別的細胞更早準備好吸收記憶。

這也意味著在記憶形成前，研究人員已經先鎖定哪些細胞會成為記憶的一部分，因此可以人為的把一個記憶痕跡「配置」到預先決定的一群細胞。也就是說，他們消除一個記憶的第一步，是在記憶形成時先把它導向腦中一群預先決定好的細胞。

接下來，喬斯林和她的團隊引入另一組遺傳指令：讓那些高度活躍的腦細胞含有一種分子，當這種分子啟動時，會引發連鎖反應，最終殺死它所在的細胞。

研究團隊不只讓記憶優先抵達腦中特定位置，還可以主動消除含有這個記憶的細胞。喬斯林團隊發現，消除腦中這一小部分與恐懼記憶痕跡的形成相關的細胞，也會消除那隻動物的恐懼反應，這證明腦中不再有那個恐懼記憶。

（本文摘自《記憶操控》作者：史蒂夫．拉米瑞茲 譯者：姚若潔)