推薦序 人生ETF：你用什麼衡量人生？

謝文憲

看完本書，用我的話來說，就是：「把自己當成一檔 ETF 來經營，尤其是所謂的I人。」

撰寫本篇推薦文時，我剛結束兩場天下文化的收費課程，我嘗試著把愛大的核心精神，用我對理財的粗淺知識，搭配我對人生體會的深厚功力，用書中一句話，來貫穿我們對理財最有交集的一句話：「持有公司股權，是讓全公司的人為你工作。」

本文摘自《I人理財》

我開始盤點自己，從2006年創業至今，我一共真金白銀投資過18家公司（不含公開發行的公司），也包含自己擔任負責人的四間公司，若是包含全球股市、債券、基金市場等，至少超過五十檔。

我的結論是：「90%的努力都是白費的，請牢牢抓住那關鍵的10%，使其成為槓桿。」

白費的努力，最多的就是殺進殺出，每天看盤，這也吻合愛大所言，I人理財的特性。

而關鍵成為槓桿的10%，通常來自三部分。

第一，把自己經營成一檔 ETF 的思維。無論成功與失敗經驗，無論portfolio（配置）裡有什麼，資金與人生都無須 all in，利用ETF的「複合、綜效特性」，逐步放大人生價值。

書中所提，人生總是若干比例的 I 人特質，搭配若干比例的E人特質（別相信二分法），以我為例，大家都說我是大E人，真的是嗎？或許我心思敏銳、細膩，喜歡獨處的程度，有些時機與場景，甚至超過愛大也說不定？若非如此，他為何會找我這位大 E 人撰寫推薦文？哈哈！

第二，心流狀態的掌握。我認識不少所謂的I人，我發現他們與我最大的不同，就是：比我更容易進入心流狀態。由於I人擅長傾聽、發問、思考、沉澱、獨處的特性，對事物的專注程度高，無論是技能的提升，或是挑戰高難度的狀態，都會讓他們在投資理財甚或是工作狀態中，較容易避開耗竭。雖然這只是一種相對值，但只要能善用自己的優勢，必能發揮極大效用。

看完本書對財富階梯的描述，我甚至大膽預測，台灣大多在第五、六階的人，有高比例的I人。

第三，非典型經歷的價值。傳統的成功模式不外乎：(A+B+C)×X = S，我通常定義 A、B、C 為某些技能，X 為放大技能的關鍵變數，S 是成功。但我觀察到，無論是投資自己或是投資理財，成功模式或許為 (A+B+c+d)×2x = S，A、B 是某些技能，c、d為不起眼或非典型的經歷，再搭配上兩個小x放大其功效，就像是不看盤、不盲從，通常也能有不錯的績效。

而I人的某些特質，正能吻合c、d的描述，而看似不起眼的兩個小x，正能解釋時間與本金所帶來的複利效果，更是不用靠報明牌、選中飆股所帶來巨大收益背後需要靠的運氣。

最後，無論大家要選擇哪一種FIRE方式，前提就是要有一套衡量自己人生的方式。以終為始來看，我認為以下四件事很重要：

1. 人生若不快樂，財富都是假的。 2. 我用快樂、幸福指數衡量人生，對於任何投資，包含時間投資，都無須all in。 3. 在經營自己這檔ETF上，沒人跟我競爭，人生絕大部分，都在尋找需要我的人和事。 4. 人生像幾百片的拼圖，從哪片開始都好，跟理財一樣，早點開始都好。工作可以專注，人生無須單押。

（本文作者為企業講師、職場作家、主持人）

（本文摘自《I人理財：不看盤、不盲從的財富階梯實戰法則》作者：愛瑞克)