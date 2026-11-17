美光科技公司發生勞資爭議，外界關注，是否影響未來美國對於台灣的投資。行政院長卓榮泰表示，要維持台灣良好的外商投資環境，需要產官及中央地方合作。他認為，經過努力，應該可以找出合乎美方國際大廠在全球的布局，更合乎台灣成為良好的投資環境，必須具備的行政協力。

卓榮泰17日率相關部會赴立法院接受總質詢備詢。

立委黃秀芳質詢問及，美光科技公司發生勞資爭議，工運持續進行中，勞資爭議是否影響未來美國對於台灣的投資？

卓榮泰答詢表示，要維持台灣良好的外商投資環境，需要政府、產業合力來努力，更需要中央、地方政府的合作。這起工運發生在桃園的工會，有勞資上面的爭議，外界也看到了桃園市政府努力在化解這種勞資之間的爭議。

卓榮泰表示，目前雖然還沒有到最後的定案，但他認為，經過雙方的努力之後，應該可以找出既合乎美方國際大廠在全球的布局，更合乎台灣成為良好的投資環境，必須具備的中央、地方行政上的協力。

卓榮泰說，也希望資方跟勞方都能進行合理的討論，討論出一個可以讓雙方接受，而且要以照顧勞方為前提，也穩定資方經營為依據的方案。他認為，桃園市政府還在努力，勞動部也是隨時會予以協助。

黃秀芳也說，希望中央單位這邊要密切觀察，整個勞資爭議對於未來的影響。

另外，立委陳超明質詢談及，美國總統川普一直罵「台灣偷走美國晶片」，罵了八次；外交部長林佳龍說，這是因為川普很羨慕台灣有做晶片的能力。陳超明認為，對於川普的說法，所有能代表台灣的人都沒有對此發聲，其實晶片是台灣一步一腳印研發製作的，但是大家都不敢吭聲。

卓榮泰回應，早期台灣是經由合法管道，取得晶片的技術，也付出過代價，後來經過台灣仔細的研發跟產業的努力，才有今天台灣在國際製造上的領先地位。