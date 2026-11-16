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從1997年定期定額近30年 老先覺揭「無聊扣款法」挺過股災還省下看盤時間

聯合新聞網／ 天下文化出版
討厭市場波動與「進場焦慮」的I人其實最適合定期定額。圖／AI生成
討厭市場波動與「進場焦慮」的I人其實最適合定期定額。圖／AI生成

雖然定期定額聽起來很平凡，沒有大筆進出的「暴利」，過程也缺乏「速度與激情」，然而，對於I人來說，卻是最好的策略選擇。為什麼？

定期定額創造了以下三大優勢，都是完全命中I人需要，而且很難透過其他投資方法來取代：

本文摘自《I人理財》
本文摘自《I人理財》
1. 自動化投資：目前無論銀行、券商，都有提供定期定額的自動扣款服務。I人的收入相對穩定，在每月領到薪水之後，自動扣款進行投資，是最有效率的。如此一來，根本不用擔心「什麼時候買比較好」的問題，避免了I人的進場焦慮，同時也省下看盤和研究的時間，專注投入在本業的精進，創造最大的本業成長與調薪機會。

2. 分散進場風險：I人都討厭波動、不確定性，定期定額正好提供了確定性。只要設定好了扣款條件，就會自動執行每月扣款、長期投資。很多定期定額的人都是十年起跳的，我自己是從1997年開始定期定額，至今已經將近三十年。就算遇到一、兩年的股災，在十年至三十年的長期定期定額架構下，更有機會穿越低谷，等待市場回升。

3. 低檔自動加碼：遇到股災，定期定額會在低檔區買到更多部位，而在未來回升的過程，更快速回本。假設你每月固定扣款1萬元，在股價100元的時候買到100個單位；股價跌到50元的時候買到200個單位。將來股價重回100元的時候，你不僅是回本，而是有豐厚的利潤。

以上三大優勢合起來，完美幫助I人抵抗波動，實現長期累積最多資產的目標。如果說「高波動」是I人在投資上的天敵，那麼我們就用它的天敵（定期定額）來剋它。

（本文摘自《I人理財：不看盤、不盲從的財富階梯實戰法則》作者：愛瑞克)

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