參與COP31 尹崇堯分享台灣高溫微型保險經驗

南山人壽董事長尹崇堯率隊參與COP31，尹崇堯出席世界氣候高峰會發表演說，分享南山人壽推出台灣首張高溫微型保險經驗，透過公私協力，提供台南市近3.2萬名低收入戶、中低收入戶及符合資格長者熱傷害住院保障。

聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方大會（COP31）正在土耳其安塔利亞（Antalya）舉行，大會核心精神強調「從承諾走向落實」，各國政府、國際組織與企業共同面對的課題為，如何讓氣候調適的承諾，化為守護脆弱族群健康的具體行動。

南山人壽連續4年參與南山人壽今天發布新聞稿，尹崇堯率隊一行6人參與COP31。尹崇堯於土耳其時間11月15日上午出席「世界氣候高峰會」（WorldClimate Summit，WCS）發表演說，聚焦南山人壽推出台灣首張「團體微型熱傷害住院關懷健康保險（GMHM）」。

台灣面臨高溫帶來的衝擊，環境部2025年成立「抗高溫調適對策聯盟」，集結政府、企業、民間團體與學界專家，共同規劃抗高溫的行動路徑；南山人壽作為該聯盟初始成員之一，持續以保險專業參與台灣高溫調適行動。

尹崇堯在高峰會分享，面對極端氣候，單一角色無法獨力應對，南山人壽透過創新保險機制，公私協力攜手為弱勢族群築起全方位的防護網，前端結合地方政府科技動態監測長者居家環境與高溫預警，中端串聯社會福利體系啟動即時關懷訪視，後端則由南山人壽以創新的氣候調適型保單落實經濟承接，形成「預警－關懷－保障」的三方緊密聯防。

尹崇堯強調，南山人壽7月開辦全台首張「團體微型熱傷害住院關懷健康保險」，由南山人壽慈善基金會全額捐助保費，提供台南市近3.2萬名低收入戶、中低收入戶及符合資格長者熱傷害住院保障，被保險人在保險期間內因中暑、熱暈厥、熱痙攣等熱傷害特定事故住院，可依保險契約約定領取新台幣1萬元熱傷害住院關懷保險金，減輕醫療與照護負擔。

南山人壽表示，這是台灣首件由民營壽險業者、地方政府與社福單位攜手合作的實踐案例，也獲得總統賴清德高度肯定，賴總統也裁示研議將高溫預警與保險服務擴大至全台各縣市，並指示建立國家級高溫治理體系。