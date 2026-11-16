月薪38K扣完孝親費房租…剩7千怎活？他做好睡公司打算、靠1狠招滾出投資本金

家裡房子被法拍、晚餐吃水煎包

在我大學時期，家中發生財務變故，房子被拍賣，我獨自一人在台北求學。一天三餐都有困難，所以乾脆晚一點吃早餐，也當作午餐。

早上十一點書店開門，我就去店內看書，直到晚上，餓到受不了，再去夜市買水煎包來吃。當時我身上沒錢，哪裡也去不了，成了書店角落一個喜歡看書卻沒錢買回家的窮困少年。

本文摘自《I人理財》

那時我透過家教存錢，開始有幾萬元當投資的本金，1997年第四季，股市來到非常低點，我開始用定期定額投資基金，真槍實彈進入了股市。

大賺60%卻遇股災腰斬 本金虧掉一半

1999年網路熱潮，全球股市大漲，我投資基金的獲利超乎預期。事實上，在那種什麼都漲的環境中，猴子射飛鏢買進的股票績效也都很好。我定期定額兩年累積的報酬率約有60%，羨煞了我周遭沒做投資的朋友們（儘管我的績效可能輸給猴子）。

好日子不長，2000年3月全球股市開始崩盤。我那時主要投資在全球科技基金，而代表美國科技股的那斯達克（NASDAQ）指數累計跌幅超過了七成。

我投資損失大約一半，好在當時本金很少，虧損五成的金額也不大。期間我服兵役一年又十個月，每月都能存下一萬多元，成為我後來更大的投資本錢。這段經歷也讓我理解到，擁有穩定的收入，是投資最大的底氣。

月薪38K在信義區租屋、生活費剩7千

我在錢很少的時候就開始投資了。第一份工作月薪38,000元，每月15日發薪，我設定每月16日就從同一帳戶扣10,000元，定期定額投資台股基金。同樣設定16日，自動轉帳10,000元給爸媽當作孝親費，所以，只剩下18,000元。

我在信義區的公司附近租房子，每月租金11,000元，是25日要交給房東，剩下7,000元才是我的生活費。這在台北市怎能生活？根本不會有閒錢啊！我省吃儉用，並且做出最壞打算：萬一撐不下去了，就不要租房子，睡在公司或朋友家的沙發！

所幸，那段財務緊繃的日子只有工作第一年，隔年我調薪之後就解圍了。但是你要注意喔，我是在每月薪水一拿到，就先做定期定額扣款去投資，其他項目全都排在後面。因此，我的定期定額扣款優先於所有一切，這就是決心！

每次調薪馬上加碼 憑「I人安靜決心」月扣2萬5

關鍵祕訣：每一次調薪，馬上加大定期定額扣款金額。我實際做法如下：

第一年：月薪38,000元，每月扣款10,000元 第二年：月薪約40,000元，每月扣款15,000元 第三年：月薪約46,000元（工作兩年後有升遷，調薪幅度大），每月扣款20,000元 第四年：月薪約49,000元，每月扣款25,000元

I人決心要做一件事情，是很能貫徹到底的。雖然不一定聲勢浩大，但會很有紀律的默默執行，這種安靜的決心，很適合做長期的定期定額投資。

（本文摘自《I人理財：不看盤、不盲從的財富階梯實戰法則》作者：愛瑞克)