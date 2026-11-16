「I人理財其實超有優勢，只是多數人枉費了」作家三餐不繼靠定期定額翻轉命運

I人在理財方面其實很有優勢，只是大多數I人不知道，枉費了這些優勢。

這本書沒有用到複雜的投資專業術語，也沒有高深的股市進出技巧；而是從每一位I人具有的特質為起點，善用這些特質，透過時間的複利效果，提早實現你的財務目標。

本文摘自《I人理財》

除了理財方法之外，我也在書中分享了我從學生時期三餐不繼，到翻轉命運的心路歷程。感謝這一路上啟發我的貴人，我將他們富有智慧又溫暖的話語一一記載於此書裡（但你要看到最後）。

這本書不必從頭讀到尾，第一、二章是基礎篇，只要你有興趣都可以讀。第三章之後，可依照自己目前的處境，先讀最需要的部分：

．社會新鮮人：先讀第三章，了解定期定額為什麼最適合I人；再讀第四章的第一階、第二階，努力存下第一桶金。 ．存款接近100萬元的人：第三章後半部分介紹的三種標的，就是為你而寫。 ．正在考慮買房的人：請先讀第三章「最高資金運用效率：充分投資」，以及第四章第三階的「先租房、再買房」。 ．想知道要存多少退休金的人：先讀第五章，算出你的數字，再回到第三章開始行動。 ．淨資產已經超過1,000萬元的人：第四章第四階以後談的槓桿、風控與加速器，能幫助你走得更快，也走得更穩。

我鼓勵你隨身攜帶這一本小書，當作知己。在你人生陷入迷茫，或在人群中感到不安的時候，只要翻開任何一頁，你就不會孤單。希望這本書帶給你力量。

如果你財富自由了，希望你也可以透過幫助更多人，達到心靈上的富有。我們所有I人都將以你為榮！

願善良、智慧、幸福與你同在！

（本文摘自《I人理財：不看盤、不盲從的財富階梯實戰法則》作者：愛瑞克)