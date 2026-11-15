股市在懲罰沒投資的人？ 金融分析師曾因股災賠光、堅拒「全職炒股」

從書店角落的窮少年，到不必為錢工作

在我撰寫本書的過程，有一位好友孫姐問我：「為什麼僅針對I人給理財建議，而不是更廣泛的大眾？」

我說：「有些I人跟我一樣是高敏人，因此才會遠離人群、喜歡獨處。他們每天的煩惱很多，往往對生命的感受是苦的，不是I人的話，可能無法理解這種痛苦，所以需要有人幫助他們。

這本書就是希望能幫助到這些人。如果I人獲得財務上的支持，更能有勇氣走出去、體驗更豐富的人生，那是多麼美好的事情！」

本文摘自《I人理財》

我的半百人生，苦的記憶很多（尤其二十歲到四十歲之間）。然而，當我離開職場陪伴家人，並且投入著書和演講，我的世界悄悄的改變了。隨著幫助更多人，我獲得的快樂也愈多，我對生命的感受也從苦澀逐漸轉為幸福。

回顧自己五十年來所遇過的種種挑戰與折磨，一種難以言喻的使命感油然而生。若能以I人走過的心路歷程，幫助其他I人擺脫困境、獲得幸福，將為我帶來很高的內在成就與人生意義感。我願用餘生，做好這一件事。

財務只是工具，真正的目標是自由

我並不鼓勵朋友貿然離職或提早退休，那不僅需要強大的財務底氣，更需要先找出使命感、人生的意義。我見過許多太早離開職場的人，缺乏更好的目標去推動自己前進，離開職場後就像永久失去舞台的演員，抑鬱寡歡。

反過來說，使命感往往也需要財務底氣的支撐。前提是，I人必須正視理財議題，列為人生的重要課題，不能渾渾噩噩、隨波逐流。

這幾年有一個熱門話題：「股市在懲罰沒投資的人」。台灣發行量加權總報酬指數（代表台股大盤指數的含息報酬）＊過去三年（2023年至2025年）都約略在30%。投資200萬元的人一年若賺到60萬元，好比月薪5萬元；投資1,000萬元若賺到300萬元的話，就在挑戰高階主管的收入了。

本業加投資平衡 不建議全職炒股

這樣的情形似乎已經不是「藍領」和「白領」的區別，而是「有投資」和「沒投資」。現在的社會氛圍如此扭曲，有些年輕人乾脆辭職在家炒股，殊不知，這樣的漲勢並非常態，過度投機的美夢，終將在回歸正常之後而幻滅。我自己在2008年金融海嘯之前，也曾短暫有過那樣的幻想，後來整個市場崩潰了。

本書第四章會談到我因股災慘賠到一無所有的歷程。我反對「全職炒股」，建議「本業」加上「投資」的雙引擎同時運轉，如此，生活才會平衡，也才能透過長期投資產生複利效果。

努力工作和投資理財，兩者並不衝突，而是相輔相成。你也不要拒絕投資，卻詛咒股市大跌，因為長期來看，十年裡面可能只有兩年下跌，你八成是要失望的。

讓上市公司員工為你工作

持有公司的股權，等於是讓全公司的人為你工作；持有包含整體台股的ETF，就相當於讓全台灣的上市公司員工為你工作。愈早頓悟這個道理，就可以愈早實現財富自由。

現在投資管道蓬勃發展，你可以自由選擇要當哪些公司的股東，讓誰為你工作。一旦你持有了股權，就不用只靠自己辛苦工作；賺到的錢也不會躺平耍廢，而是比你更努力、二十四小時不睡覺的繼續幫你賺錢。如此，等於買回了自己的時間，獲得自由。

財務只是工具，真正的目標是自由。

（本文摘自《I人理財：不看盤、不盲從的財富階梯實戰法則》作者：愛瑞克)