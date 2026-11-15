靠夜市水煎包度日！他熬成金融業資深I人 存夠錢低調裸辭、版稅全捐偏鄉

尋找I人的槓桿和支點

「I人和理財有什麼關係？」

「每個人都需要理財，跟你是I人或E人沒特別關係。」

「那幹嘛寫I人理財的書？」

「因為我是I人，讀過很多理財書都不太適合我，所以決定自己寫一本。」

I人的內心戲很多，以上只是我的自問自答。

內向的人不是沒有夢，只是不擅長說出口

我是I人，巨蟹座A型，不只內向而且高敏。小時候大概是純度95%的內向者，逐漸社會化之後，純度降到90%。

我和許多I人一樣，為了在社會上生存，偶爾會勉強自己做出看似E人的行為。但是，認識我五十年的爸媽和哥哥、姊姊都知道，我從靈魂深處到流淌的血液都是屬於I人，且終生以I人為榮。

本文摘自《I人理財》

電影「白日夢冒險王」（The Secret Life of Walter Mitty）深深觸動我。那是一部非常適合I人的電影，由喜劇天王班．史提勒（Ben Stiller）主演，兼導演及監製。男主角華特是典型的「內向高敏人」，他在現實世界中沉默寡言，但在腦海中上演著無數英雄事蹟（驚心動魄的白日夢）。

在公司基層默默工作十六年，卻沒人注意到他的貢獻，直到他踏上格陵蘭和冰島，人生出現天翻地覆的改變——他依然是那個安靜的人，卻變得更勇敢、更有力量。

看那部電影我太過入戲，看完之後還久久無法脫離劇情。當我工作到第十六年的某一天，天啊！我竟然向公司遞辭呈，離開金融業舒適的職位，去實現自己的夢想。

身為一位I人，我早已為此深思熟慮多年。直到存夠退休金不用再為錢工作，還多維持了兩年現狀，才終於勇敢辭職。I人習慣低調離職，連我爸媽都是好幾年之後才發現。

使命感是裸辭的動力

I人做事很有計畫、按部就班，不會輕易換工作，更何況是裸辭！事實上，內心有一股聲音催促我很久了。

我曾讀過一篇沈芯菱的報導，描述有一次她在家鄉雲林遇到一對母子，媽媽正大聲斥責孩子：「你再不用功念書，以後就跟那些人一樣，沒出息！」並指向工地正揮汗工作的勞工們。她驚覺，連在鄉下，都對底層勞工有這麼深的歧視，讓同樣出身社會底層的她，既憤怒又傷心。

後來，她投身教育與公益，用生命影響生命，在偏鄉學校演講兩千多場，啟發了無數的孩子們。她獲選為台灣十大傑出青年、總統創新獎，國際知名的《時代新鮮人》（Time for students）雜誌更稱她為「天堂掉落凡間的天使」。這樣的人生翻轉歷程，非常觸動我。

在我大學時期，家中發生財務變故，房子被拍賣，我獨自一人在台北求學。一天三餐都有困難，所以乾脆晚一點吃早餐，也當作午餐。早上十一點書店開門，我就去店內看書，直到晚上，餓到受不了，再去夜市買水煎包來吃。

當時我身上沒錢，哪裡也去不了，成了書店角落一個喜歡看書卻沒錢買回家的窮困少年。時間快轉二十年，我已離開職場，退而不休無償推廣閱讀。

畢業後，我跟許多I人一樣，找相對穩定的工作，在第一家公司就待了十多年，原本以為會在那裡待到六十幾歲退休。我從不覺得工作環境不好，或薪資待遇太少，只是內心的聲音催促我多年——我常想到自己能翻轉貧困，是靠許多人的幫助才能走到這裡，取之於社會就該報答這個社會。

因此，我退而不休大量創作，並將版稅收入透過捐書的方式，捐到全台灣各偏鄉學校、前往學校無償演講，也資助多個弱勢兒童相關的社福單位。真心希望，每一位出身背景不同的孩子，都有同等實現夢想的機會。

（本文摘自《I人理財：不看盤、不盲從的財富階梯實戰法則》作者：愛瑞克)