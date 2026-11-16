負債賭徒完賽超級鐵人三項 男星腳指甲發黑脫落不願討拍：滿血復活是危險幻想

沒有逆轉勝奇蹟 隔天痛到下不了床

如果這是一本傳統的、粉飾太平的勵志書，寫到這裡，主角應該已經還清了所有債務，迎娶白富美，風光地重返榮耀了。但很抱歉，現實生活不是廉價的雞湯文，也沒有那麼多逆轉勝的奇蹟。

當我終於跨過二二六公里超級鐵人的終點線時，老實說，我沒有像電影演的那樣跪在地上痛哭流涕，也沒有覺得自己瞬間昇華成了什麼戰勝命運的超級英雄。

當時的我，只覺得全身快要散架，胃部因為長時間無法進食而翻攪，腳底長滿了血泡，腳趾甲也注定要發黑脫落，我腦中唯一真實的感受只有：「終於結束了，我活下來了。」

本文摘自《向前一步，就是解方》

完成二二六公里，並沒有把我的債務一筆勾銷，也沒有讓那些在網路上等著看我笑話的酸民從此閉嘴。隔天醒來，我依然是那個全身痠痛到下不了床、且戶頭裡依然負債累累的馬國弼。

直播放下身段賣貨 每月準時匯款還債權人

但我身上的傷疤一直都在，而且時不時還會隱隱作痛。直到今天，我依然在漫長的還債路上匍匐前進。每個月賺來的錢，扣掉最低限度的生存開銷後，依然要乖乖地、準時地匯入債權人的帳戶。

我依然要在直播鏡頭前放下身段賣力推銷，依然要面對人情冷暖。那些我曾經犯下的錯、造成的傷害，並不會因為我參加了幾次鐵人三項、拿了幾面獎牌就被一筆勾銷。

但那個終點線確實給了我一樣無價的東西：它向我證明了，一個曾經把人生砸得稀巴爛、毫無信用可言的人，只要願意痛定思痛制定冷酷的計畫，嚴格執行紀律，並且有意識地控管崩潰的風險，依然有能力靠自己走完一段漫長且看似絕對不可能的絕路。

經歷社會性死亡 學會與過去的愚蠢共生

這就是運動帶給我的餘韻與昇華—它的核心在於「整合」。

我不再試圖去掩飾或否認那個曾經爛到底的「賭徒馬國畢」。他是我的一部分，是我生命中一個極度昂貴、幾乎讓我萬劫不復的慘痛教訓。我學會了把這個充滿缺陷、曾經無比愚蠢的過去，與現在這個每天清晨起床訓練、踏實工作的自己整合在一起。這是一種「共生」的狀態。

我把過去的失敗當作最強烈的警報器，隨時提醒自己失控的代價。我變得非常圓滑，因為我知道自己沒有資格驕傲；在待人處事上，我也盡量留有餘地，不把話說死，不把事情做絕，因為經歷過徹底的失去與社會性死亡，你會明白人情世故中的脆弱，以及給別人、也給自己留一線生機的重要性。

別聽心靈課程、別在網路討拍！

許多人遇到重大挫折時，總想著要「滿血復活」或「強勢回歸」。但在我看來，那是一種極度危險且不切實際的情感消費。受了重傷、摔斷過骨頭的人，是不可能完美如初地回到從前的。

你能做的，是帶著這些醜陋的傷疤，重新盤點、評估自己的資產與負債（無論是實體財務上，還是心理能量上），然後制定一個可行的、長期的生存與復健計畫。

這是我想要送給讀者的補給：請丟掉那些虛幻的「正能量」與「滿血復活」的迷思，去擁抱極度理性的「耐受力」與「行動力」。

不要指望一場比賽、一本書或是一句大師的名言就能拯救你的人生。真正的救贖，從來不浪漫，它存在於那些枯燥乏味、日復一日的基礎執行裡。

如果你現在正面臨財務危機，不要去聽什麼心靈課程；去算清楚你的現金流，去正視你的停損點，去跟銀行談判協商，去兼兩份差打工；如果你現在深陷情緒的黑洞，不要在網路上討拍，去換上鞋子跑個十公里，去流一身臭汗，讓身體的代謝機制強迫大腦分泌一點多巴胺，然後洗個熱水澡，好好睡一覺。

把三鐵當作業系統 正式宣布改名「馬國弼」

不要鼓勵自己去盲目消費情緒，更不要靠消費物質來填補空虛。參加鐵人三項不需要買最頂級的碳纖維公路車，不需要一身名牌裝備。就算只是一雙磨平的跑鞋、一台二手的鋁合金腳踏車，只要你願意穿上、只要你肯踩踏，它們就能帶你前進。重點從來不是你擁有什麼裝備，而是你面對風險與極限挑戰時，那種絕不妥協的執行態度。

對我來說，鐵人三項早已不再只是一項休閒運動，它是我現在的人生信仰，是我每天重新開機的作業系統。游泳教會我在深不見底的深淵中保持冷靜，專注於呼吸，不被無名的恐懼吞噬；自行車教會我機械般的紀律與持續的功率輸出，不求一時的快，但求長遠的穩；跑步則教會我在最疲憊、最想放棄的時刻，如何用意志力接管身體，與痛苦共存，不帶情緒地邁出下一步。

這是一個全新的人生。這個人生不完美，充滿了過去遺留下來的妥協與限制，但它無比真實，而且這一次，方向盤實實在在地掌握在我自己的手裡。我不知道這條還債的路還要走多遠，我也不知道未來還會遇到什麼樣的黑天鵝事件。

但我非常確定，只要明天太陽升起，我依然會穿上那雙跑鞋，出門吃下今天的課表，然後平靜地、務實地，去面對真實世界裡的每一場硬仗。因為我已經學會了，在人生的長距離賽道上，只要你鎖住配速，只要你不放棄推進，終點，總有一天會到的。對了，我改名了，我叫馬國弼，但你一樣可以叫我弼哥。

（本文摘自《向前一步，就是解方》本文作者：馬國弼)