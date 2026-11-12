《「我是有錢人」迷思819》金價失守4000美元！央行拋售穩匯 專家示警買黃金3大禁忌

近期，受到中東紛亂、油價飆漲，以及職位空缺創4個月新高影響，國際金價一度跌破每盎司3900美元，失守了各方預期的4000美元的大底。但在美國期中選舉中，民主黨大獲全勝之後，投資人普遍期待中東戰火能和平落幕，美元指數回軟與油價大跌，帶動金價由谷底急升。

筆者認為，金價近期大跌小漲的關鍵，並不在於其避險功能的衰退，而是在於在油價高漲之下，許多國家的央行為了打擊通膨及穩匯（避免本國貨幣貶值，因為本國貨幣越貶，輸入性通膨就更加嚴重），只能大量拋售黃金。

但儘管金融大環境如此，筆者卻非常認同一位評論者對金價走勢的看法：黃金跌破4,000美元，不只是一次商品價格修正，更是觀察全球資產重新配置的重要窗口。真正值得關注的，不是黃金下一步漲跌多少，而是美國財政可持續性、聯準會貨幣政策空間、能源通膨與美元地位如何交互作用，並改變全球投資人對美元、公債與黃金的風險評價。這才是金價波動背後更深層的國際金融課題。

而在「黃金是可見的未來，唯一值得信賴的避險資產」的大前提下，筆者依舊為黃金價格將是「愈小不易」。只是投資理大眾在「真正持有」時，最好注意以下幾大重點：

重點一、投資人不宜過於追高，甚至是借錢投資。儘管市場普遍認為，在各國央行「囤金」的大趨勢之下，也許「每盎斯4000美元整數」可以確認會是金價的「最底價」。

但是，只要全球各地的地緣政治衝突持續不斷、拉抬國際油價長期處於高點、導致高通膨陰影不除，來自各國央行穩匯的釋出動作，也還將會是金價上漲的最大壓力。正因為金價未來波動，可能更為劇烈，個人才更不建議追高，甚至是「槓桿投資」。

重點二、由於持有黃金沒有任何利息，所以，黃金對於理財大眾資產配置中的意義，主要是在於「部分保值」，或「緊急急難之用」，而非「積極投資生利」。

過去，筆者曾在每年投資理財市場的展望中，不只一次提及黃金的重要性。但後來幾經思考，就沒有再提有關黃金的任何投資及持有建議。最主要的原因是：黃金沒有利息，實體持有不但沒有收益，保存及賣回的成本並不低；再加上跟黃金有關的金融商品，其實並不是單純買賣黃金，其與金價漲跌的關聯性並不高。特別是金價漲，金礦公司股票不一定漲。

正由於如此，個人比較建議真正擔心亂世出現者，應該是持有實體黃金（但，持有黃金有不少的缺點，請見重點三），而非黃金基金或期貨等衍生性金融商品。其理由是：許多黃金基金，主要是投資於開採黃金的礦業公司股票，投資人不能真正拿到實體黃金。

重點三、注意持有黃金的不少缺點。單是「黃金現貨」，也有「實體黃金（金條、金塊）」，以及「黃金存摺（撲滿）」的區別。其中，自行持有黃金，會有「存放」及衍生的存放費用問題；且未來賣回給金融機構時，也還有「只限原買銀行」、「規格」，並要攜帶相關證明文件（原發貨單/收據正本、購買人身分證正本）。

至於「黃金存摺」若要提領實體黃金（金條、金幣），則有「一經提領，永不得賣回或回存」、「回售有最低門檻」、「非24時可以交易（只能在銀行營業日的牌告時間內進行交易（通常為營業日的09:00至15:30，部分銀行網銀會延長至夜間交易，但若遇到國際金價劇烈波動，銀行有權暫停報價與交易）」的限制，以及課稅（交易獲利需列入個人綜何所得中的「財產交易所得」）的可能。

最後，值得投資理財大眾特別注意的是：世界上真正持有實體黃金的，以目前看來，一是各國央行做為貨幣儲備之用；另一則是極為有錢的企業或個人，做為（短時間）避險之用，比方說，「對沖美國國債風險失控」。至於一般小資本的投資理財大眾，是否真得在整體投資組合中，加入「持有黃金」此一選項，恐怕還是要看個人的心態及想法。