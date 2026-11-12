快訊

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

人口探底／亞洲搶人戰升溫！日韓星泰誰才是下一個移民磁鐵？

4.6萬筆員工個資驚傳外洩！台積電證實 強調系統未見入侵證據

聽新聞
0:00 / 0:00

《「我是有錢人」迷思819》金價失守4000美元！央行拋售穩匯 專家示警買黃金3大禁忌

聯合新聞網／ 李雪雯
受中東局勢與央行穩匯拋售影響，國際金價一度失守每盎司 4000美元大關後急升。路透
受中東局勢與央行穩匯拋售影響，國際金價一度失守每盎司 4000美元大關後急升。路透

近期，受到中東紛亂、油價飆漲，以及職位空缺創4個月新高影響，國際金價一度跌破每盎司3900美元，失守了各方預期的4000美元的大底。但在美國期中選舉中，民主黨大獲全勝之後，投資人普遍期待中東戰火能和平落幕，美元指數回軟與油價大跌，帶動金價由谷底急升

筆者認為，金價近期大跌小漲的關鍵，並不在於其避險功能的衰退，而是在於在油價高漲之下，許多國家的央行為了打擊通膨及穩匯（避免本國貨幣貶值，因為本國貨幣越貶，輸入性通膨就更加嚴重），只能大量拋售黃金

但儘管金融大環境如此，筆者卻非常認同一位評論者對金價走勢的看法：黃金跌破4,000美元，不只是一次商品價格修正，更是觀察全球資產重新配置的重要窗口。真正值得關注的，不是黃金下一步漲跌多少，而是美國財政可持續性、聯準會貨幣政策空間、能源通膨與美元地位如何交互作用，並改變全球投資人對美元、公債與黃金的風險評價。這才是金價波動背後更深層的國際金融課題

而在「黃金是可見的未來，唯一值得信賴的避險資產」的大前提下，筆者依舊為黃金價格將是「愈小不易」。只是投資理大眾在「真正持有」時，最好注意以下幾大重點：

重點一、投資人不宜過於追高，甚至是借錢投資。儘管市場普遍認為，在各國央行「囤金」的大趨勢之下，也許「每盎斯4000美元整數」可以確認會是金價的「最底價」。

但是，只要全球各地的地緣政治衝突持續不斷、拉抬國際油價長期處於高點、導致高通膨陰影不除，來自各國央行穩匯的釋出動作，也還將會是金價上漲的最大壓力。正因為金價未來波動，可能更為劇烈，個人才更不建議追高，甚至是「槓桿投資」。

重點二、由於持有黃金沒有任何利息，所以，黃金對於理財大眾資產配置中的意義，主要是在於「部分保值」，或「緊急急難之用」，而非「積極投資生利」。

過去，筆者曾在每年投資理財市場的展望中，不只一次提及黃金的重要性。但後來幾經思考，就沒有再提有關黃金的任何投資及持有建議。最主要的原因是：黃金沒有利息，實體持有不但沒有收益，保存及賣回的成本並不低；再加上跟黃金有關的金融商品，其實並不是單純買賣黃金，其與金價漲跌的關聯性並不高。特別是金價漲，金礦公司股票不一定漲。

正由於如此，個人比較建議真正擔心亂世出現者，應該是持有實體黃金（但，持有黃金有不少的缺點，請見重點三），而非黃金基金或期貨等衍生性金融商品。其理由是：許多黃金基金，主要是投資於開採黃金的礦業公司股票，投資人不能真正拿到實體黃金。

重點三、注意持有黃金的不少缺點。單是「黃金現貨」，也有「實體黃金（金條、金塊）」，以及「黃金存摺（撲滿）」的區別。其中，自行持有黃金，會有「存放」及衍生的存放費用問題；且未來賣回給金融機構時，也還有「只限原買銀行」、「規格」，並要攜帶相關證明文件（原發貨單/收據正本、購買人身分證正本）。

至於「黃金存摺」若要提領實體黃金（金條、金幣），則有「一經提領，永不得賣回或回存」、「回售有最低門檻」、「非24時可以交易（只能在銀行營業日的牌告時間內進行交易（通常為營業日的09:00至15:30，部分銀行網銀會延長至夜間交易，但若遇到國際金價劇烈波動，銀行有權暫停報價與交易）」的限制，以及課稅（交易獲利需列入個人綜何所得中的「財產交易所得」）的可能。

最後，值得投資理財大眾特別注意的是：世界上真正持有實體黃金的，以目前看來，一是各國央行做為貨幣儲備之用；另一則是極為有錢的企業或個人，做為（短時間）避險之用，比方說，「對沖美國國債風險失控」。至於一般小資本的投資理財大眾，是否真得在整體投資組合中，加入「持有黃金」此一選項，恐怕還是要看個人的心態及想法。

《免責聲明》本專欄所提供之資訊，均由作者自行蒐集並撰寫完成，所有觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。若有引用數字及相關計算，均已力求精確，惟不保證其正確性，也不作為任何投保或購買的建議，對此不負任何法律上的責任。另外，本專欄版權所有，轉載請註明出處。

※延伸閱讀》《李雪雯的健康財富百寶箱》https://www.facebook.com/wealthnotes（若讀者有相關投資理財問題，也歡迎在此專欄或以上粉絲團留言，個人將盡力、盡速回覆），在《聯合新聞網》刊登超過1星期的文章，將會轉貼在個人部落格中：http://swlee0630.blogspot.tw/

金價 央行 黃金 油價 通膨 中東 李雪雯

李雪雯

追蹤

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

4.6萬筆員工個資驚傳外洩！台積電證實 但強調系統未見入侵證據

全球晶圓代工龍頭台積電驚傳重大資安事件。有駭客在地下論壇公開兜售疑似台積電員工個人資料，宣稱掌握高達4.6萬筆紀錄、資料容量達6.9GB，並開價3枚比特幣，折合新台幣約740萬元，甚至揚言若一周內無人購買，將全面公開相關資料。對此，台積電今日證實，部分現職及離職員工資訊遭未經授權公開，但強調目前沒有證據顯示台積電內部系統遭到入侵，相關資料也與公司生產及客戶資訊無關。

力挺台灣的黃仁勳若被逼退 台灣供應鏈會怎樣？分析師看法一覽

黃仁勳去留牽動輝達（NVIDIA），也考驗台灣AI供應鏈。分析師指出，目前衝擊仍集中在輝達，但若換帥後縮減對合作業者的資金支持，或競爭對手趁勢搶走市占，影響就可能擴及台灣訂單和投資，甚至改變台韓股市的強弱格局。

黃金4,000美元保衛戰失利！美元創一年半新高 金價還會跌？

國際金價連續走弱，繼前兩個交易日接連下跌後，12日再度失守每英兩4,000美元整數關卡，短線跌勢持續。12日盤中最高4,000.48美元、最低3,968.96美元，4,000美元關卡再度成為市場多空攻防焦點。

美光桃園廠勞資爭議 工會宣布不參加17日協商

美光桃園廠勞資爭議未歇，經桃園市政府居中溝通，雙方約定公司獎金查詢系統出爐後，本月17日開第四次協商會議。代表勞方的美光桃園工會今發公開信承認爭取分潤未能成功，宣布不參與17日協商，當天改到民進黨中央黨部開記者會抗議，也呼籲會員要更團結前進。

AI 需求強勁！國際大廠對台採購 今年首破3,000億美元大關

受惠於AI與高效能運算需求，經濟部預估，今年國際大廠對台採購金額將達3,258億美元，年增24%，首度突破3,000億美元大關。經濟部長龔明鑫表示，台灣最大優勢在於供應鏈能緊密協作，提供從零組件到系統的完整解決方案，未來將協助更多傳統產業及中小企業切入AI與半導體供應鏈。

陳冲談AI國際競賽：大國吃大菜 台灣吃小點

對於AI的競賽，新世代金融基金會董事長陳冲認為，台灣應該要和重要國家結盟，他指出，AI的競賽不只有人類對AI，也包含AI對AI、國家對國家這三種不同的層次，當人類不能單打獨鬥，就必須拉幫結派。他強調，當北半球有Pax Silica（矽盛世），南半球有WAICO（世界人工智能組織），台灣並不屬其一，他感嘆：「似乎我們永遠都是在大國的主桌旁擺張小桌子，隔壁吃大菜，我們吃小點。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。