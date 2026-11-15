馬國弼欠債千萬靠開Uber、直播苦撐！挑戰226公里超級鐵人三項悟出還債真理

剛開始接觸運動，絕對不是因為什麼頓悟，也不是為了追求「鐵人三項」的光環，更不是想要在社群媒體上塑造一個「浪子回頭、陽光向上」的虛偽形象。說穿了，我只是想要讓自己累一點，累到無法思考。我需要一種純粹且極致的肉體折磨，來覆蓋大腦裡那種快要逼瘋我的精神凌遲。

用肺部血腥味與肌肉酸痛 強制驅逐催債惡夢

我永遠記得第一次嘗試長距離跑步時，那種感覺簡直是地獄。肺部像是一台快要縮缸的引擎在燃燒，每一口呼吸都帶著血腥味；雙腿沉重得像是被灌了鉛，每跑一步，膝蓋、腳踝、甚至是足底筋膜都在發出劇烈的抗議。

烈日當頭，汗水流進眼睛裡刺痛無比，我的腦袋裡不斷有一個聲音在瘋狂地喊著：「停下來吧，你幹嘛這樣搞自己？你已經夠慘了，回去躺著不好嗎？」

本文摘自《向前一步，就是解方》

但奇妙的化學反應就在這時發生了。就在那種極度痛苦、心率飆升到臨界點的時刻，我的世界突然安靜了。那些催債的電話聲、那些深夜裡懊悔的念頭、那些對未來毫無希望的恐懼，在那一刻全部被肌肉的酸痛給強制驅逐出場了。

我的意識被壓縮到極致，視野縮小到只剩下眼前的三公尺、只剩下每一次痛苦的吸氣與吐氣、只剩下柏油路面傳來的摩擦聲。

那是一種將情緒徹底剝離的冷酷過程。就像用一把精密的手術刀，毫不留情地切斷了負面思考的惡性迴圈。

226公里超鐵是「無情測謊機」！像當年濫用槓桿的自己

後來，我把自己推向了更極端的深淵—我決定挑戰二二六公里超級鐵人三項（三點八公里游泳、一百八十公里自行車、四十二點二公里全馬）。

許多人覺得我瘋了，甚至有人冷嘲熱諷，以為我骨子裡的賭徒性格又發作，想在體育場上再玩一次不切實際的豪賭。但他們完全錯了，二二六公里根本沒有任何僥倖的空間，它是一台無情的測謊機。

這是一場極度冷酷的數學題與資源配置戰。在二二六公里的賽道上，你必須精算你的心率要在哪個區間運作，每小時要攝取多少碳水化合物與電解質，配速要壓在多少才不會在最後的馬拉松階段抽筋倒地。

在一百八十公里的自行車賽段上，如果你因為一時衝動，想追過前面的人而超出了預設的功率瓦數，你的雙腿就會在接下來的轉換區直接報廢，毫不妥協。這難道不就是我人生的翻版嗎？過去的我，就是因為在人生的前半段濫用財務槓桿、無節制地超支信用，導致後來系統性的全面崩盤。

撞上30公里「馬拉松之牆」如千萬債務黑洞！

在二二六公里的賽道上，肉體的折磨是毫不留情的。游完三點八公里的開放水域，你要學會在踩不到底、深不見底的恐懼深淵中保持絕對的冷靜，控制呼吸，這跟面對債務黑洞時的壓迫感何其相似；上岸時頭暈目眩，接著要在烈日下騎車六、七個小時，頂著逆風，胯下與肩膀痛到完全麻木，你只能一圈一圈、機械式地踩踏，沒有捷徑，沒有運氣；最後，還要拖著已經幾乎完全耗盡肝醣的身體，跑完一個四十二點二公里的全程馬拉松。

當跑到將近三十公里、撞上所謂的「馬拉松之牆」時，全身上下的每一個細胞都在尖叫著逼你放棄。大腿肌肉開始不規則地抽動，腳底的水泡破了又磨、磨了又破。但我不能停，我只能把所有的注意力拉回最基本的物理動作：左腳、右腳、吸氣、吐氣。

這就像是在面對那幾千萬的債務黑洞。你不能去想「我還要還十年」或是「我這輩子是不是就這樣毀了」這種會讓人瞬間崩潰的宏觀目標，你只能低著頭，看著這個月的帳單，計算出今天要去哪裡打工、要開幾小時的Uber、要在直播台上賣出多少貨、能擠出多少錢匯進債權人的戶頭。

二二六公里的痛苦，把我的大腦洗滌得異常現實：沒有神明降臨，沒有奇蹟發生，只有你能不能咬牙熬過當下這一步。

戒掉賭徒心態！生活精簡到只剩「訓練、工作、還債」

在這個過程中，我體會到了一種前所未有的「控制感」。過去的我，習慣把人生交給機率，把金錢投入那些不可控的賭局中，試圖以小搏大。但運動不一樣，這是一門最講究物理定律、生理學和邏輯的科學。

你今天練了多少，肌肉的適應性就會回饋你多少；你昨天熬夜、飲食不節制，今天的配速和心率就一定會崩盤。

規律的訓練，強制重塑了我的生活秩序。為了早起晨練，我必須戒掉熬夜的習慣；為了保持體能，我必須拒絕所有不必要的應酬與消耗。我的生活變得極度精簡，甚至在旁人眼中顯得無聊透頂：訓練、工作、還債、睡覺。

運動沒幫還掉一毛錢 卻練出連債主都不怕的強韌心臟

那種脫下沉重外殼後的如釋重負，並不是因為債務變少了――坦白說，初期數字下降的速度依然緩慢得讓人感到絕望――而是因為我終於找到了一套對抗焦慮的實體運作系統。

當我完成一次一百公里的長距離騎乘，或是游完三千公尺後，癱坐在地上大口喘氣，看著自己滴在地上的汗水時，我會覺得：「看吧，我連這種非人的折磨都能撐過來，明天再去面對那些冷嘲熱諷和債主，好像也沒那麼可怕了。」

肉體的極限痛苦，洗滌了心靈的懦弱與不切實際。運動沒有幫我還掉一毛錢的債，但它給了我一顆能夠承受巨大壓力的強韌心臟，以及一個不再輕易觸發崩潰警報的神經系統。

它讓我明白，人生這場超鐵賽，從來不看你一開始衝得多快、姿態多帥，而是看你在跌倒、受傷、甚至迷路之後，還能不能冷靜地調整心率，一步一步地繼續往前推進。

（本文摘自《向前一步，就是解方》本文作者：馬國弼)