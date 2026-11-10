欠5千萬離婚不敢哭！馬國弼急診室被救回 醫冷吐1句話敲醒他：問題解決了嗎？

馬國弼痛揭「親手造成5千萬災難」窒息內幕

當五千多萬的債務像海嘯一樣撲面而來時，我的世界不再有光彩，只剩下數字—而且全都是帶著負號、每天以不可理喻的速度瘋狂孳息的數字。我那時真的快掛了。這不是誇飾的修辭，而是生理與心理上的雙重瀕死狀態。

失眠成為一種常態，或者說，我根本不敢閉上眼睛。每當夜深人靜，腦海裡盤旋的不是過去在演藝圈的輝煌，也不是鏡頭前的掌聲，而是明天要到期的本票、高利貸無孔不入的催繳電話，以及那些我根本無力償還、連本金都碰不到的龐大死水。

本文摘自《向前一步，就是解方》

有時候好不容易累到極點，大腦強制關機昏睡過去，半夜又會被心臟的狂跳突然驚醒。心跳快到像是要撞破胸骨，手心全是冷汗。我會獨自坐在床沿，看著窗外還沒亮的天色，覺得自己就像一隻被困在捕鼠籠裡的老鼠，無論怎麼瘋狂撞擊、怎麼掙扎，鐵絲網只會越勒越緊，直到刺穿皮肉。

那種感覺，就像是柏青哥機台裡最後一顆鋼珠，已經掉進了死胡同，你只能眼睜睜看著分數歸零，無能為力。你的操作盤已經被鎖死，遊戲結束了。

盲目簽賭、無上限加碼！高利貸催繳逼入絕境

我曾是一個極度缺乏風險管理概念的人。在演藝圈賺錢相對容易的那些年，我沒有合理的配置資源，沒有設立任何的停損點，反而把人生當作一場無限制加碼的賭局。

職棒簽賭、各種盲目的投資與無腦的揮霍；我總以為自己能掌控全局，以為自己是那個天選之人，以為就算輸了，下一把也能連本帶利地翻盤。這種不理性的僥倖心態，讓我完全無視了下行風險的毀滅性。

直到財務槓桿徹底斷裂，資金鏈全面崩盤，我才驚覺自己不僅賠上了所有的有形資產，還賠上了我的婚姻、我的社會信用、我的尊嚴，以及家人對我無條件的信任。

痛放妻女設防火牆：我只是個未爆彈

為了不讓這場大火燒到無辜的人，為了不拖累妻女，前妻提出了離婚，我也馬上同意。在戶政事務所簽字的那一刻，我連流眼淚的資格都沒有，因為這一切的爛攤子都是我咎由自取。

這算不上什麼偉大的犧牲，這只是一個破產者僅存的最後一點理智：建立防火牆。那是我人生中最清醒、也最殘酷的一個早晨。我把最愛的人推開，是因為我變成了一個隨時會引爆的未爆彈，我沒有權利拉著她們一起陪葬。

我也曾經想過要用最極端、最懦弱的方式逃避。在那段最黑暗、現金流完全斷裂的日子裡，我真的買過木炭。

當時我坐在車裡，看著那些木炭，腦子裡極度冰冷。當下我並不是在探討什麼生命的意義，而是單純地在算一筆帳：我覺得「活著的成本太高了」，高到我的產能根本無法支付。

我滿腦子都是那些補不起來的財務黑洞，以及外界對我指指點點的眼光。我害怕面對那些曾經被我傷害、被我借過錢的朋友，我害怕看到父母眼中的失望與恐懼。我的玻璃心在那一刻碎得徹徹底底，我覺得自己是一個標準的廢棄物，一個連呼吸都在浪費社會資源的負資產。

急診室醫師冷吐一句：死亡無法讓負債歸零

後來雖然被救了回來，但我在急診室醒來時，醫生冷冷地看著我，那種看透一切卻又毫無波瀾的眼神，我一輩子都忘不了。他沒有給我任何溫暖的心理輔導，也沒有說什麼「活下去就有希望」的廢話，他只是看著我的檢驗報告，用一種極度理性的口吻陳述事實：「你再晚一點來，這條命就沒了。但你救回來了，你的問題有解決嗎？」

這句話像一記極具穿透力的悶棍，精準地敲碎了我最後的逃避藉口。是啊，債務還在，幾千萬的爛攤子還在，那些被我搞砸的信任依然是零。逃避並不能將負債歸零，死亡從來不是一種止損，死亡只是把爛攤子與債務轉嫁給別人承擔的極致自私。

我開始意識到，我必須為自己失控的人生負起全責。沒有人會來救我，那些曾經在電視上稱兄道弟的人不會，神明也不會。我唯一能做的，就是從這堆散發著惡臭的廢墟中爬起來，用極度冷酷、理性的方式，一塊錢一塊錢、一天一天地把這個巨大的黑洞填補起來。

但要面對這一切龐大且令人作嘔的現實，我需要一個出口，一個能讓我的大腦暫時停止計算利息、停止自我否定的強烈刺激。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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（本文摘自《向前一步，就是解方》本文作者：馬國弼)