以為普通蛋餅？連鎖早餐店「把米腸塞進去」暴紅…單手拿著吃飽到中午

老口味新吃法，喚起台味靈魂覺醒

打開社群平台，網美早午餐、浮誇擺盤與異國料理不斷吸引目光。然而，當真正走進早餐店，多數人點的依然是那些熟悉的滋味：蛋餅、薯餅、米腸、花生醬，或是一口帶著古早味酸菜的鹹香飯糰。

這也反映了現代消費者的矛盾卻十分真實的需求。他們喜歡新鮮感，也在意餐點是否值得分享；期待視覺上的驚喜，同時又捨不得記憶中的老味道。

本文摘自《麥味登 溫暖你的每一天》

如何讓傳統不顯得老派，讓創新又不失熟悉感，成為台灣早餐市場的新課題。面對這樣的改變，麥味登沒有選擇一味追逐流行，也沒有停留在經典配方；相反地，他們思考另一個方向：如果熟悉的台灣味，能用新的形式重新呈現，會不會讓更多人重新愛上它？

卓靖倫形容，研發團隊始終圍繞著一個簡單的想法：「我們的目標方向很明確，不拋棄傳統，而是讓傳統變得更好玩、有趣且好吃！」因此，每一次新品開發都不是從零開始，而是回頭重新檢視那些陪伴台灣人成長的味道，思考它們是否還有更多新樣貌的可能。

減法哲學：從千項變化的歷史菜單找到百項的精銳品項

在真正開始「重構」經典之前，團隊先做了一件看似不起眼、卻影響深遠的事情――重新整理菜單。

早期的麥味登，歷史個性化的餐點累積超過兩百個品項變化，不同麵包、不同肉品、不同醬料彼此排列組合，看似提供了豐富選擇，卻也讓門市備料更加複雜，增加庫存管理壓力，也拉長了出餐時間。對消費者而言，過多選項反而容易造成選擇困難，最後還是點了最普通的「原味蛋餅」。

因此，麥味登決定做一次「減法」。經過長時間的市場分析與銷售數據整理，菜單被精簡至約一百五十至一百八十項品項。 這不是單純的刪減，研發團隊把每一種留在菜單上的基礎物料都視為積木，在不增加過多原料的前提下，透過創新與口味變化，為消費者堆疊出無限驚喜。

標準化的食材，降低了門市負擔，也讓供應鏈更有效率，研發團隊則把更多心力放在另一件事：如何讓熟悉的台灣味，以新的樣貌再次走進消費者的日常。

而最具代表性的成果，就是後來廣受歡迎的握蛋捲餅。

蛋餅進化論

蛋餅是台式早餐界的長青品項，傳統蛋餅是用紙盒裝著、切成一塊一塊，以筷子或叉子夾食，因此蛋餅的份量通常定位在「早餐」或「點心」，若想作為一餐，往往需要再搭配其他餐點，限制了它跨越早餐時段、進軍正餐市場的潛力。

麥味登開發團隊注意到了這個細節，一場蛋餅「基因改造計畫」於是在研發廚房展開。首先，是結構的重組，研發團隊優化餅皮的層次與厚度，使其在煎檯上加熱後，既能保有抓餅的酥脆口感，又有蛋餅特有嚼勁與香氣；接著是包材的改良，改用專門設計的直立式紙袋，讓傳統蛋餅變成可單手握著，方便外帶或邊走邊吃，也更符合現代人快速移動的生活節奏。

不僅外型更為便利，內在口味也讓人驚豔，塞進這張酥脆餅皮裡的餡料，除了常見的鮪魚、燻雞、德腸等，竟然還有酸菜米腸與酸菜油條。傳統台灣夜市的小吃大腸包小腸與飯糰，不論是提味酸菜或是咬下會咔滋作響的酥脆油條，現在都能在清晨的西式早午餐店裡相見歡。

古早味酸菜的微酸與鹹香，遇上軟糯的米腸或脆口的油條，再與重新設計後的蛋捲餅結合，徹底解決「份量不足」與「跨時段銷售」痛點，升級後的大份量飽足感，直接從點心進階到正餐，讓消費者從早餐到午餐都能大快朵頤。

對熟悉台味的消費者而言，這是一份重新遇見童年記憶的早餐；對年輕世代而言，這則是一款具有話題性、願意分享，也願意嘗試的新式早餐。而這樣的創新，也成為麥味登探索台味與西式餐點融和的起點。

（本文摘自《麥味登 溫暖你的每一天》作者：卓靖倫, 王筱君)