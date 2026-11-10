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「你可能也是目標！」前FBI曝中共新手法：星巴克聊幾句不知不覺成情報引路人

聯合新聞網／ 商周出版
約在星巴克聊幾句，就成了情報蒐集鏈的一環？中共擅長運用「情報引路人」，讓不知情的中間人隨口打聽幾個問題，機密早已悄悄流出。 圖／AI生成
約在星巴克聊幾句，就成了情報蒐集鏈的一環？中共擅長運用「情報引路人」，讓不知情的中間人隨口打聽幾個問題，機密早已悄悄流出。 圖／AI生成

除了關係外，中國情報體系的另一個特徵就是規模特別大。中國企圖鎖定的目標與能接觸的目標，遠遠超乎大家的想像。

前聯邦調查局資深反情報官員伊凡尼納指出：「二○二○年，我們清楚掌握中國國安部和解放軍透過LinkedIn招募線人的人員，他們每小時發出的招募郵件居然高達三萬封。」

本文摘自《竊取全世界》
本文摘自《竊取全世界》

如此驚人的數字，可見北京大規模招募的決心，堪稱「全面撒網」策略，但是過去這套手法從未曝光。國安部不奢望所有目標都有回應，只要少數幾個人上鉤，整個行動就值得了。

中國一向重視數量和廣度，以及之前提過的「大數法則」。近年來，AI與社群資料蒐集技術進步，國安部早已想出一套方法，能接觸全球更多的潛在目標。以往情報官鎖定特定人物，必須刻意在咖啡店、健身房或機場製造偶遇，但如今中國招募的規模已經全面擴大。

除了規模龐大，無可匹敵外，國安部也擅長運用代理人和那些不知情的中間人，這類角色可稱為「情報引路人」。比方說，中國科學家和外國學者約在星巴克（Starbucks）見面，隨口提及幾個無關緊要的問題，然後把內容上報北京，不自覺就參與情報蒐集鏈。

之後中國科學家可能會收到五個「後續問題」，麻煩他再請教那位外國學者，卻不知道自己正在替中國政府蒐集機密。

近年來，中國大量使用端對端加密（End-to-End Encryption, E2EE）的商業通訊軟體，如微信。為了加強行動安全，國安部人員通常會要求線人，每次和情報官聯絡時換一支新手機，開設全新帳號。

另外一項經典手法，就是把會面地點安排在第三國，免得線人被自己國內的安全機構盯上。改在第三國見面，風險較低，線人的心情較放鬆，也更容易透露資訊、放下戒心。在這種情境，線人和情報官能私下交流，等到線人「慢慢卸下心防」，關係自然一步步拉近。

數十年來，中國從權力核心到基層體系，一直對美國發動看不見的暗戰，在北京眼中這是關乎生死存亡的對決，然而在那段時間，戰爭已經悄悄展開。

（本文摘自《竊取全世界》作者：大衛．R．謝德, 安德魯．巴傑 譯者：謝明珊)

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