以為交到真心朋友？前美官員揭中共「人情滲透術」一起吃過的飯、留的合照全成了把柄

此外，中國情報人員也會直接對目標施壓，例如以中國境內的親友作為要脅，甚至運用巧妙設局，讓對方一步步落入控制。

前聯邦調查局資深反情報官員伊凡尼納曾提出警告，中國情報人員擅長循序漸進，一開始提出的要求通常無傷大雅，但後來會逐漸升級，等到對方驚覺時，早已設好陷阱。

本文摘自《竊取全世界》

他接受《大西洋月刊》（The Atlantic）訪問時，形容道：「對方收到第一個信封，那一刻已經被拍照存證。接下來，他們就可以開始勒索，讓對方越陷越深，一份文件變成十份，再變成十五份。到最後，對方只能在心裡替自己找理由：『我才不是間諜，是他們逼我的。』」

中國情報人員往往會耗費數年培養和線人的私人情誼，正式提出任何要求前，先把關係打好。等到真正開口時，多半已有情感基礎，一起吃過的晚餐、留下的合照、欠下的人情，甚至是家人之間的牽連。

到了這個階段，目標對象幾乎無法拒絕，倒不是因為害怕當間諜的後果，而是出於真心的信任，相信眼前這個「朋友」不可能害他。換句話說，這種情報關係更像是「人對人」，而不是「個人對組織」。中國投入長線經營，願意耐心布局，往往比短期操作收穫更大。

傳統的間諜動機模型，會提到金錢、意識型態、脅迫、自尊，就是簡稱的MICE，但若是套用中國的案例，最好要加上元素G，也就是「關係」，西方語境沒有對應的用語。這就是彼此互賴的人脈，隱含心照不宣的義務。

說得白話一點，就是「你幫我一把，日後我會還你。」這種觀念在中國文化根深柢固，數千年來，中國深受儒家思想的薰陶，中國人習慣在心裡默默記下，誰幫了誰、誰還沒還，每個人心裡都有一本帳。

這套禮尚往來的系統，早已融入關係之中，甚至會記上一輩子。基於這種思維，接受別人的幫助卻不懂得回報，不只失禮，也是不道德的表現。

（本文摘自《竊取全世界》作者：大衛．R．謝德, 安德魯．巴傑 譯者：謝明珊)