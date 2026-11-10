喝杯咖啡就省下幾百萬！美前探員揭中共情蒐…砸重金養線人「比發射衛星划算」

間諜就是情報官底下的線人，活在高度危險的世界，最怕的就是身分曝光，後果會非常慘重，輕則當場落網、關進冷冰冰的牢房，重則一槍斃命。

既然風險這麼大，無論是線人或負責管理線人的情報官，都必須具備過人的心理素質。間諜這一行，膽小的人根本玩不起。

本文摘自《竊取全世界》

情報官真正的本事，就是準確評估潛在的線人，一次看穿三件事：對方能接觸哪些資訊？是否值得吸收？對方為什麼願意這麼做？這三項是成功招募人力情報的基石。

線人的動機可以歸納成四大類，簡稱MICE：金錢（Money）、意識型態（Ideology）、脅迫（Coercion）、自尊（Ego），但現實世界裡，人的動機常常互相交疊，隨著時間改變，也可能同時並存。

例如，一開始可能是看準商業機會，但背後往往摻雜其他動機，比方受到意識型態的影響，對某個政權不滿；換句話說，走上間諜這條路的原因，通常不像表面看來那麼單純。有人最初是因為理念，但久了之後，反而是金錢或成就感支撐這段關係。

中國的人力情報招募，長期主打愛國心，但國安部人員不排斥用金錢收買。以前的中國情報官不太喜歡鎖定單純為了錢合作的人，但前聯邦調查局探員羅莫指出，隨著中國情報體系轉向「不惜一切」的情蒐思維，再加上中國製造二○二五的壓力，只要是高價值的情報，中國情報人員砸重金也在所不惜。

有些線人的固定報酬，一個月就高達數萬美元，從成本效益來看，其實非常划算，畢竟要調動一顆數千里外的高階間諜衛星，動輒也要花數百萬美元，但如果只是和線人喝杯咖啡、聊上一段時間，就能取得同樣的資訊，成本顯然低廉許多。

中國情報機構的手段不設限，例如不避諱使用「美人計」，也就是透過感情或戀愛關係，接近掌握機密資訊的人物，進而取得機密。

這類手法在過去屢見不鮮，屢試不爽，從法國外交官伯納德．布爾西科（Bernard Boursicot），再到美國聯邦調查局人員與政界人士，都曾經中招。

（本文摘自《竊取全世界》作者：大衛．R．謝德, 安德魯．巴傑 譯者：謝明珊)