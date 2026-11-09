群益證打造「蒔光複利所」讓理財與永續走入全民生活

2026台北國際金融博覽會於11月8日圓滿落幕，群益金鼎證券（6005）攜手市民永續公司策劃「生活探集館」展區，響應金融大回饋的普惠金融理念，以「永續家庭存摺」為核心概念，推出特色企劃「蒔光複利所」，透過金融與生活消費、永續議題的結合，推動全民理財普及化。

這次展區特別打造「蒔光複利所」，以「時光」與「複利」為概念，結合長期投資累積財富及家庭世代傳承的意涵，並融入台灣廟口文化與夜市遊戲等生活記憶，透過打彈珠、賺香腸等兒時遊戲，傳達從年輕開始小額理財，也能為家庭累積保障與傳承的價值，帶領民眾認識從出生、求學、就業到退休等不同人生階段的理財需求與規劃方式。活動期間吸引許多民眾透過群益證專業營業員的諮詢與介紹，認識符合自身需求的金融服務；現場完成證券開戶送件，還可獲得群益精心準備的環保永續禮盒，讓金融體驗與環保理念相互結合。

群益金鼎證券向來致力推動普惠金融的核心，也就是降低金融服務門檻，讓不同年齡及資產條件的民眾，都能以合理且可負擔的成本，平等取得安全、合適的金融服務。群益透過TISA定期定額機制，協助民眾以小額、長期投資方式逐步累積資產，並持續優化數位服務及友善操作介面，提升金融服務的可近性與包容性。

TISA帳戶提供民眾透過專屬投資帳戶，以每月定期定額方式申購經專家篩選的基金，並享有低經理費及免申購手續費等優惠，降低投資門檻，為退休及未來生活提早準備。長期累積的資產也能成為家庭財務規劃與世代傳承的基礎，進一步銜接高資產家庭的財富管理需求，透過專業資產配置、信託及傳承規劃，協助家族實現財富的跨世代延續。

此外，榮獲2026網路口碑之星領航創新獎的「群益AI問問」服務，也於本次展區同步亮相，運用AI科技快速彙整市場資訊，協助民眾閱讀財報時看得快、看得懂、看得深，展現群益運用數位科技提升投資研究效率的創新成果。

展望未來，群益金鼎證券將持續秉持創新精神，以客戶需求為核心，結合數位科技與專業金融服務，降低民眾參與金融市場的門檻，深化普惠金融實踐，並持續發揮金融專業對社會及環境的正向影響力，打造更便利、友善且永續的金融服務環境。