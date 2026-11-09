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中國信託證券「股利再投入」上線 一筆股利可投兩檔、靈活布局再升級

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「中信亮點App」設定股利再投入，讓每一次配息持續轉化為下一次投資機會。圖／中信證券提供
「中信亮點App」設定股利再投入，讓每一次配息持續轉化為下一次投資機會。圖／中信證券提供

隨著投資理財觀念普及，台股投資人數持續攀升。根據台灣證券交易所統計，截至2026年10月底，台股集中市場累積總開戶數逾1,482萬，續創歷史新高，反映國人投資理財意識持續提升。其中，高股息ETF與配息型商品更受到投資人青睞，「如何讓配息持續創造下一波收益」也成為投資人關注焦點。

看準市場對於長期資產累積與自動化投資需求，中國信託證券正式推出「股利再投入」功能，協助投資人將配發的現金股利，自動轉為下一次投資，透過長期持有與持續投入，放大複利效果，打造更有效率的理財循環。

「收益再投入」是長期投資的重要核心概念，透過持續將配息轉為投資本金，在時間累積下，有助放大長期報酬效果。中國信託證券此次推出「股利再投入」功能，不僅讓投資人免去重複下單與盯盤流程，更透過自動投入建立長期投資的規律，讓配息不只是領息，而是成為持續累積資產的動能。其中，更推出業界創新「一筆股利，可投二檔」機制，提供更彈性的資產配置方式，搭配「計畫永久有效」設計，讓長期投資更加便利。

中國信託證券表示，投資人可事先設定，將持有之台股上市、上櫃商品（不包含興櫃股票、權證、ETN、槓桿型ETF、反向型ETF及非台幣計價商品）所配發之股利，依指定比例（25%、50%、75%、100%）自動再投入台股個股或ETF。股利發放日（T）後，系統將於次一個交易日（T+1）依設定自動送出委託，讓資產持續累積。投資人即日起可透過「中信亮點APP」設定股利再投入，讓收益自動延續投資，打造長期複利循環。

中國信託 股利 布局

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