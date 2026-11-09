不想「穩定貧窮」！她10幾萬存款靠失業補助撐半年 離職前先想清楚3件事

許多上班族嚮往自由接案的生活，卻常因收入不確定性而裹足不前。商業創作者曹曹在專訪中，邀請非設計本科出身、目前全職接案並經營自媒體的「設計實驗室」勳寧，分享她從上班族跨界設計產業，並成功轉型自由工作者的歷程。

勳寧回顧，她大學就讀偏工程的工設系，畢業後原在旅行社擔任社群小編，為精進技能至知名設計機構進修，因課堂表現亮眼且熱心協助同學，結業後被網羅轉任該機構產品PM與創作者窗口。

在此期間，她迅速累積與兩、三百位設計師合作的人脈，也摸透培訓體系的運作模式。

在職累積經驗時，勳寧始終以獨立接案為長遠目標...

告別「穩定貧窮」 靠失業補助撐半年

她坦言，正職的固定薪水容易讓人陷入「穩定貧窮」的溫水煮青蛙狀態，但貿然離職風險極高。

今年2月與前公司協議離職時，她爭取到非自願離職資格，靠著6個月失業補助作為生計保底，加上帳戶內十幾萬元的預備金，給予自己半年緩衝期全力投入自媒體與接案。

抓緊今年AI浪潮，勳寧運用工具將工作流打造成涵蓋企劃、執行到總監的「一人AI團隊」，並將實戰經驗轉化為自媒體內容，讓社群粉絲從離職時的3萬迅速突破6萬大關。

她表示，切入AI賽道需面對快速的技術迭代與資訊焦慮，但也成功讓她在30歲前達成僅憑筆電與手機隨處工作的理想生活。

自由接案前 先評估3大關鍵

對於有意跨出體制創業或接案的上班族，勳寧提出三項自我檢核重點：

明確的變現模式 清楚定義能提供的服務項目，以及具體的商業變現管道 穩定的客源基礎 確認現有客戶群是否足夠穩定；若不足，是否有明確的行銷推廣策略以拓展受眾 足夠的抗壓能力 接案初期收入波動極大，甚至可能面臨數月低收窘境，必須評估心理承受度，並備齊相應的時間與預備金

針對不擅社交的內向創作者，勳寧也分享人脈拓展訣竅。

身為外向者的她建議，內向者可多參與有破冰設計的小聚，或透過外向朋友引薦；她在舉辦跨界聚會時，也會依據創作類型（如全場均為插畫家）與共同話題分眾安排，確保彼此能產生實質共鳴與合作契機，有效降低社交壓力。

◎本文獲 曹曹的一人事業口袋 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。