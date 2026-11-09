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正崴土城廠火警 公司最新回應來了

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

正崴（2392）發言人劉素芳9日表示，本公司位於新北市土城區中山路18號之廠辦於今日發生火警事故，公司在第一時間已啟動安全應變機制，第一時間全面安全疏散廠內所有人員，同步即刻通報消防單位，目前消防隊正於現場全力救災，本公司亦成立危機應變小組全力配合現場指揮官搶救，目前初步盤點無人員傷亡．起火原因目前尚待消防單位後續調查鑑定。有關詳細的受損範圍、財務損失及保險理賠金額，公司後續盤點。

正崴說，本公司為上市公司，一向重視工安與法規。後續最新進展將依規定於最短時間內，在「公開資訊觀測站」發布重大訊息向投資大眾與媒體說明，感謝大家關心。

正崴 土城

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