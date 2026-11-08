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月薪3萬租房還能存到錢？網分享極省生活 嘆：別倒貼就好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友好奇，月薪3萬元若還要支付房租與生活費，究竟能不能存到錢，引發討論。圖／Ingimage
一名女網友好奇，月薪3萬元若還要支付房租與生活費，究竟能不能存到錢，引發討論。圖／Ingimage

物價持續上漲，月薪3萬元還能存下多少錢？有一名女網友發文詢問，薪水只有3萬元、又得負擔房租及生活費的人，究竟該如何分配開銷？貼文吸引超過38萬次瀏覽，有人直言自己根本是月光族，也有網友分享台中一名女子的節省生活，每月只花約1.2萬元，讓不少人感到驚訝。

原PO在Threads上表示，面對現在的物價，若每個月收入只有3萬元，還需要支付房租、日常生活費，真的有辦法存到錢嗎？她也好奇其他人平常如何安排支出，希望聽聽不同的理財方式。

留言區中，一名網友分享朋友在台中的生活經驗，表示若願意通勤約半小時，仍有機會找到月租4000至8000元的住處。她說朋友目前住月租6000元的套房，平時以腳踏車代步，夏天不開冷氣，最多只使用電風扇；飲食則到市場購買便宜食材，利用電鍋一次煮好蔬菜、雞蛋、肉類及白飯，每月伙食費控制在3000元以內。

該網友透露，朋友平常也盡量減少水電及生活用品支出，使用公司飲水機、圖書館電腦，手機電信費每月499元，甚至每周有一天不進食。她轉述，朋友每月生活費大約只需要1.2萬元，最大的願望是擁有一間自己的房子，最好還有廚房。不過，分享者也坦言相當擔心朋友的身體狀況，尤其害怕對方為了省錢而吃不夠。

其他網友對月薪3萬元能否存錢看法不一，有人直言「存不到，月光」、「會透支」，還有人認為「別倒貼就好」；也有網友提出不同做法，建議「回家住，最少省8000」，或是利用兼職增加收入。一名網友則分享，自己過去月薪同樣約3萬元，先存下一筆錢，再花兩三年提升工作能力，等收入翻倍後才開始存錢投資。

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