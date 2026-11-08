虛擬資產傳承 未妥善交付私鑰、助記詞等可能無法取回

比特幣留給子女，寫好遺囑仍可能拿不到，因為虛擬資產傳承除了確認繼承權，也須安排資產接管方式。若持有人自行保管錢包，卻未妥善安排私鑰、助記詞等資訊交付，發生意外、失能或死亡時，繼承人即使依法有權繼承，也可能無法取回資產。

安永高雄亞灣區亞洲資產管理中心負責人吳文賓表示，比特幣、以太幣、穩定幣及NFT逐漸納入家族投資組合，傳承規劃須兼顧法律、技術與跨境問題，確保法律上的權利能轉化為實際接管資產能力。

吳文賓指出，傳統資產通常可透過地政、金融機構或公司登記資料查明，虛擬資產則可能分散於交易所帳戶、冷熱錢包或去中心化協議。

若家人不知道錢包存在，或私鑰、助記詞遺失，資產即使仍在區塊鏈上，也可能無法取回；反之，掌握私鑰者即使並非合法權利人，仍可能具備移轉資產能力。

因此，只在遺囑寫明比特幣由誰繼承未必足夠，還須有安全且可執行的資訊交付機制。

但若直接將私鑰、助記詞或交易所密碼寫入遺囑，也有敏感資訊遭揭露、資產在分配前被移轉風險。跨境持有則增加執行難度。