高雄國際金融博覽會 土銀打造全方位理財智慧服務新體驗

2026高雄國際金融博覽會於11月6日至11月8日在高雄展覽館登場，土地銀行本次參展結合AI互動、數位問答及趣味闖關，並由吉祥物「撥比」熱情迎賓，邀請民眾從寓教於樂的過程中認識投資理財、信託服務及智慧金融的多元應用。

本屆2026高雄國際金融博覽會集合國內外金融機構，以「ETF投資」、「TISA帳戶」及「家族辦公室」為三大主軸，透過多元展覽與互動活動，深度鏈結、全面展示「留財引資」政策的現況成果與未來布局，向全民、企業及國際投資者傳遞國家金融發展藍圖的核心場域。

土地銀行本次參展打造兼具知識性、互動性與趣味性的三大專區，在「ETF投資專區」，導入AI互動體驗，透過不同篩選條件協助民眾認識近百檔ETF的選擇方式，探索符合自身需求的投資標的；另在「TISA帳戶服務區」，設置數位問答遊戲，讓民眾在輕鬆互動中認識信託服務與長期理財觀念；於「家族辦公室服務區」，則運用AI拍照體驗模擬高資產客戶家族辦公室情境，帶領民眾進一步認識其財富管理業務，感受客製化與多元化的資產管理服務。民眾完成三大專區互動體驗並集滿點數，即可獲贈限量精美贈品，展覽期間另提供「東京來回機票」、「Apple Watch」以及「Dyson吹風機」等抽獎活動，歡迎民眾共襄盛舉。

今年適逢土地銀行80周年暨羽球隊成立50周年，除了在金融博覽會呈現金融服務創新成果，土地銀行也在今年9月1日起至11月25日止在總行藝文走廊舉辦「羽見榮耀 雙金永續」羽球特展，讓各界一起欣賞土地銀行長期投入體育發展、支持台灣羽球運動的成果與榮耀。