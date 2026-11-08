怕失智錢被領光？自己的養老錢自己顧！ 生活費定額、醫療實支實付契約要這樣寫

簽訂安養信託契約要注意哪些事項？

莊昀樸律師

壹、前言

我國正式邁入超高齡社會後，個人晚年所面臨的問題，已逐漸從單純的退休財務規劃，延伸至醫療、長期照護、失智後財產管理，以及身後財產安排等多元面向。尤其當個人因高齡、疾病或失智等原因，日後可能逐漸失去自行管理財產之能力時，如何確保既有財產仍能依照本人意思，用於日常生活、醫療及照護，即成為財產規劃中不可忽視的法律問題。

在此背景下，金融監督管理委員會近年持續推動高齡者及身心障礙者財產信託（下稱「安養信託」），並將其作為信託業因應高齡化社會的重要服務，使「安養信託」逐漸受到重視。

《失智．長照．安養．醫療權益法律手冊》

然而，從法律觀點而言，「安養信託」並非《信託法》所規定的獨立法律類型，而是將原本的信託制度運用於高齡者、身心障礙者或其他具有長期生活照護需求者之財產管理安排。因此，安養信託真正的法律核心，並不在於契約名稱是否冠以「安養」二字，而在於契約是否能將委託人對於未來生活、醫療及照護之期待，具體轉化為受託人日後可以執行的法律規範。

貳、信託目的與信託財產

依《信託法》第1條及第2條分別規定，受託人必須依「信託本旨」管理或處分委託人之信託財產；信託除法律另有規定外，應以契約或遺囑為之。因此，信託目的係為日後判斷受託人權限與義務的重要基礎。一般財產管理信託可能主要以資產管理、投資收益或財產傳承為信託目的；而安養信託則通常係以委託人之生活、醫療及照護需求為核心。

如果安養信託契約條款中僅抽象約定「信託財產供受益人安養使用」，雖然可以表達基本目的，但實際執行時仍可能產生何謂「安養所必要之支出」的解釋問題，例如：受益人入住養護機構所產生之住宿費、醫療費、看護費及輔具費用，原則上較容易與安養目的產生關聯；但受益人日後若提出其他契約成立時尚無法預見的支出需求，受託人究竟得否支應，仍須回歸信託目的及契約約定判斷。

基此，安養信託契約宜依委託人實際需求，將生活費、醫療費、照護費、安養機構費用及其他可能支出具體化，同時保留合理彈性，使受託人於未來發生新的照護需求時，仍能依信託本旨作適當處理。

另一方面，契約亦應明確界定信託財產之範圍。安養信託之財產可能包括現金、存款、有價證券、保險理賠金、不動產或其他財產權。尤其當信託財產包含有價證券或其他投資性資產時，更應注意受託人之管理及處分權限，若委託人預期未來還會有其他資產納入信託，亦應預先設計追加信託財產之程序。

安養信託之主要目的通常是確保未來生活及照護所需資金，因此資產管理策略是否符合受益人之年齡、預期照護期間及流動性需求，亦應於契約中適當反映，而不宜完全套用以追求投資報酬為主要目的之一般投資信託模式。

參、信託財產之管理與安養給付

安養信託成立後，最容易產生實務問題的，往往不是信託是否有效成立，而是信託財產究竟應如何管理及支出。就此部分，《信託法》第9條及第24條分別規定，受託人因信託行為取得之財產權為「信託財產」；受託人應將「信託財產」與其「自有財產」及「其他信託財產」分別管理。

因此，信託財產具有一定程度之獨立性，受託人並非取得信託財產後即可依自己的意思處分。對安養信託而言，此種財產獨立性尤其具有實質意義，委託人不是單純把財產交給子女「代為保管」，而是透過信託關係建立一套具有法律拘束力之財產管理機制。

於安養信託契約中，通常可以區分「支出申請權」與「信託財產處分權」，例如：子女可以依契約成為支出申請人或聯絡人，但並不當然取得信託財產之處分權；而受益人享有信託利益，也不當然表示其得不受限制地要求受託人支付任何款項。

另外，契約也應進一步規範信託財產之給付方式。就日常生活費而言，可以採固定週期定額給付；而就醫療、看護或安養機構費用部分，可以採提出相關單據後實支實付；至於其他重大或特殊支出，則可以另外設計申請及審核程序。因此，契約最好進一步約定「誰可以提出支出申請」、「申請時應提出何種資料」

全文請見永然文化出版之《失智．長照．安養．醫療權益法律手冊》