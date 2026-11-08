長輩請居家照顧、送日照別急著簽！ 律師揭長照契約「地雷條款」

與長照機構簽訂「長照服務契約」時，應注意哪些事項？

吳任偉律師

一、前言

《長期照顧服務法》（下稱：「長照法」）第42條規定：「Ⅰ.長照機構於提供長照服務時，應與長照服務使用者、家屬或支付費用者簽訂書面契約。Ⅱ.前項契約書之格式、內容，中央主管機關應訂定定型化契約範本與其應記載及不得記載之事項。」明定長照機構應與接受長照服務者、家屬或支付費用者簽訂契約之義務，以確保接受長照服務者之權益。

《失智．長照．安養．醫療權益法律手冊》

二、長照機構之法定義務要求

長照機構在提供服務時，應與服務使用者、家屬或支付費用者簽訂「書面契約」；契約書之格式、內容，中央主管機關訂有「定型化契約範本」與其「應記載及不得記載事項」。立法者認為，這是長照機構的「義務」，並要求應載明「長照法」所定陳情、申訴與調處及爭議處理機制。從立法解釋來看，縱使在私法階段，依據長照法所設立的長照機構，在簽立長照契約時，仍有其法定義務要求，以確保長照給付對象及其家屬的權益。

目前主管機關分別頒定有：「居家式」、「社區式」、「機構住宿式」三種服務類長期照顧服務機構之「定型化契約應記載及不得記載事項」。

(一)居家式篇：

對於「長照法」第9條第1項第1款及第10條所定，到宅提供服務之居家式服務類的長照機構，應與長照服務使用者、家屬或支付費用者簽訂書面契約；而依《消費者保護法》第17條第1項規定，報請行政院核定後公告之「居家式服務類長期照顧服務機構定型化契約應記載及不得記載事項」，重點摘要如下：

1.應記載事項：(1)服務處所。(2)契約期間。(3)服務項目及內容。(4)許可立案等相關資訊之揭示與提供。(5)服務費用收取及繳納。(6)服務費用調整。(7)服務不中斷義務。(8)禁止不正當利益行為。(9)緊急事故之處理。(10)長照機構提前終止契約。(11)簽約者提前終止契約。(12)退費之處理。罎保密義務。

2.不得記載事項：(1)不得約定拋棄契約審閱權或其他權利。(2)不得約定服務費用超過長照機構提供服務所在地主管機關核定之收費標準。(3)不得約定契約終止時，服務費用「以週計費」、「未超過半個月以半個月計費」及「超過半個月以全月計費」，或其他類似之收費方式。(4)不得約定於提供服務時使用者發生急、重、傷病或其他緊急事故情事，長照機構無須負責之文字。(5)不得約定長照機構得收取應記載事項第五點所列項目以外之服務費用，亦不得以其他方式變相或額外加價。(6)不得約定免除或減輕長照機構及其人員之責任。(7)不得約定其他違反法律強制、禁止規定或顯失公平之事項。(8)不得約定廣告及口頭約定不構成契約之內容，亦不得約定廣告僅供參考。

(二)社區式篇：

對「長照法」第9條第1項第2款及第11條所定「社區式服務類長照機構」於提供長照服務時，應與長照服務使用者、家屬或支付費用者簽訂「書面契約」；而依《消費者保護法》第17條第1項規定，報請行政院核定後公告之「社區式服務類長期照顧服務機構定型化契約應記載及不得記載事項」，重點摘要如下：

1.應記載事項：(1)服務處所。(2)契約期間。(2)服務項目及內容。(4)許可立案等相關資訊之揭示與提供。(5)服務費用收取及繳納。(6)服務費用調整。(7)禁止不正當利益行為。(8)緊急事故之處理。(9)長照機構提前終止契約（限團體家屋外之社區式服務使用）。(10)長照機構提前終止契約（限團體家屋使用）。(11)簽約者提前終止契約。(12)退費之處理。(13)遷出長照機構及遺留物品之處理。(14)遺體及遺物之處理（限團體家屋使用）。(15)保密義務。

2.不得記載事項：(1)不得約定拋棄契約審閱權或其他權利。(2)不得約定服務費用超過長照機構提供服務所在地主管機關核定之收費標準。(3)不得約定契約終止時，長期照顧費及其他費用「以週計費」、「未超過半個月以半個月計費」及「超過半個月以全月計費」，或其他類似之收費方式。(4)不得約定於提供服務時使用者發生急、重、傷病或其他緊急事故情事，長照機構無須負責之文字。(5)不得約定長照機構得收取應記載事項第五點所列項目以外之服務費用，亦不得以其他方式變相或額外加價。

全文請見永然文化出版之《失智．長照．安養．醫療權益法律手冊》