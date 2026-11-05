家有重度失智長輩怎麼辦？老伴、子女做對「這關鍵一步」 護住尊嚴與老本

如何聲請監護宣告？

張雅蘋律師

案例

甲、乙結婚後共同居住於桃園市至今，婚後共同育有一子丙，年屆三十歲、因工作緣故居住於台北市。現因甲高齡、罹患重度失智症及妄想症，致有精神障礙，無法分辨事情真假或與他人對話，生活已無法自理，並經丁醫院開具診斷證明書。

配偶乙實際照顧甲之生活起居，為了維護甲的人格尊嚴並確保甲之權益及避免影響社會交易安全，乙可否為甲聲請法院為監護宣告，如何聲請？乙、丙可否受親屬會議推舉乙任甲之監護人、丙為會同開具財產清冊之人？

解析

一、按「對於因精神障礙或其他心智缺陷，致不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識其意思表示之效果者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關、社會福利機構、輔助人、意定監護受任人或其他利害關係人之聲請，為監護之宣告。」《民法》第14條第1項、第15條分別定有明文。

《失智．長照．安養．醫療權益法律手冊》

二、法院為受監護宣告人擇定監護人為受監護宣告人之法定代理人並擇定與監護人會同開具受監護宣告人之財產明細清冊之人（《家事事件法》第168條），該受監護宣告之人成為無行為能力人，由其法定代理人代為意思表示並代受意思表示，受監護宣告人所為之意思表示無效。

三、而成年人監護宣告事件，《民法》第1111條、第1111條之1規定：「法院為監護之宣告時，應依職權就配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、主管機關、社會福利機構或其他適當之人選定一人或數人為監護人，並同時指定會同開具財產清冊之人。法院為前項選定及指定前，得命主管機關或社會福利機構進行訪視，提出調查報告及建議。監護之聲請人或利害關係人亦得提出相關資料或證據，供法院斟酌。」

「法院選定監護人時，應依受監護宣告之人之最佳利益，優先考量受監護宣告之人之意見，審酌一切情狀，並注意下列事項：一、受監護宣告之人之身心狀態與生活及財產狀況。二、受監護宣告之人與其配偶、子女或其他共同生活之人間之情感狀況。三、監護人之職業、經歷、意見及其與受監護宣告之人之利害關係。四、法人為監護人時，其事業之種類與內容，法人及其代表人與受監護宣告之人之利害關係。」。

四、是提出聲請監護宣告者，可檢附下列應備文件，向應受監護宣告之人或受監護宣告之人住所地或居所地法院提出聲請（《家事事件法》第164條），聲請監護宣告事件：

(一)聲請狀、應受監護宣告之人（即本人）、聲請人、擬擔任監護人及會同開具財產清冊人之戶籍謄本、應受監護宣告人之醫生診斷證明書（《家事事件法》第166條）或殘障手冊影本等相關文件及其他法院所需之文件。

(二)聲請人亦可向法院推舉「監護人」或「會同開具財產清冊人」之人選，並檢附「同意書」、「親屬系統表」。

五、當事人提出聲請後，法院依《家事事件法》第167條規定，原則應於鑑定人前，就應受監護宣告之人之精神或心智狀況，訊問鑑定人及應受監護宣告之人，始得為監護之宣告；例外於有事實足認無訊問之必要者始無須踐行前揭訊問程序。且鑑定應有精神科專科醫師或具精神科經驗之醫師參與並出具書面報告。

六、值得注意的是，《民法》第14條第3項、《家事事件法》第174條第1項、第2項亦有規定：「法院對於監護之聲請，認為未達第一項之程度者，得依第十五條之一第一項規定，為輔助之宣告。」，明文精神障礙或其他心智缺陷未達應為「監護宣告」程度，僅為能力顯有不足者之「輔助宣告」需求者，法院對於監護之聲請，認為未達本條第1項之程度者，得依第15條之1第1項規定，為輔助之宣告。

七、末依《民法》第1112條之2規定，法院為監護宣告時，應依職權囑託該管戶政機關登記。

全文請見永然文化出版之《失智．長照．安養．醫療權益法律手冊》