《「我是有錢人」迷思818》面對金融市場大跌投資人該怎麼辦 台股崩千點該砍嗎？

AI變現疑慮引爆科技股大屠殺！美股跳水

上週，由於英特爾未來展望失色，加上Anthropic可能無法取得投資級評等的消息，令投資人對AI融資與回報更不放心，導致美國晶片股在10月30日大跌，費半重挫7.2%。

除此之外，美股道瓊工業指數下跌572.25點或1.09%，收51770.31點，標準普爾500指數下跌140.32點，或1.82%，收在7580.07點。那斯達克指數下跌747.72點，或2.86%，收在25437點。且這一波因為市場對人工智慧（AI）投資變現疑慮升溫，所導致的美科技股重挫，也讓台股加權指數在30日，下跌1156.5點，收在45211.83點，失守半年線。

由於數據顯示，台積電ADR挫跌5.95%，英特爾暴跌3成，台指期夜盤跌破45000點，下跌867點收44433點，台積電期貨夜盤下跌87點收2289點，外資在台指期淨空單增至9.22萬口，台股無可避免將承受極大的壓力。

果然自本週一（11月2日）開盤以來，至周三收盤為止，台股已經跌掉至少約1900多點。而全球科技股，更是迎來了一場慘烈的大崩潰，美國那邊昔日的晶片霸主單日暴跌30%，頭部科技巨頭一天之內就蒸發掉折合人民幣3萬多億的市值，納斯達克短短一個月也蒸發掉了上萬億美元。

大跌該急著停損或跟風？達人試算揭真相

這時，不管手中是否持有國內有價證券的投資人，大概都會問同樣的問題：台股是否還會繼續大跌？如果繼續大跌，又該怎麼辦？是不是趕緊出脫手中現有持股？還是改買媒體及網紅們大推的標的？對此，筆者認為以上，全都是「假議題」。

因為投資人若不做積極投資，資產累積可能永遠打不過通膨。且更重要的是：在「透過投資以獲得資產穩定成長並打敗通膨率」的決策裡，向來就不是以「大跌與否」，或是指數是否位於高點，做為「買進或賣出」的唯一重要關鍵。

特別以「清流君」，針對台股（1967年ALL IN台股、1990年台股崩跌前ALL IN），以及日股（1990日股崩跌前ALL IN）所做的回溯測試結果顯示，就算在市場相對高點前「單筆全押（ALL IN）」所有資金，只要投資時間夠久，終究能替投資人換得豐碩的獲利。

由此筆者深深以為，長期投資得論點，絕對是正確可行的，反倒是以下幾大重點，才是決定現階段的投資人，是否要（全數）買進或賣出的重要關鍵：

你能等多久？高點ALL IN藏著殘酷代價

首先，投資期間的長短，及所用理財目標金額的確定性。即使如清流君所回溯的資料顯示，在台股及日股高點時ALL IN，長期持有30年或60年後，投資人都可以享有非常驚人的回報。

但其中最大的重點在於：投資人持有的時間要夠長。因為根據Bloomberg的分析指出，2000年網路泡沫破裂後，標普500即使把股息算進去，後面十年的年化報酬仍為負數。長線投資如果剛好在錯誤的時間進場，十年的等待可能換來一場空。

所以，假設投資人的理財目標，是確定在十年後，累積出一筆固定金額的子女教育基金。那麼在決定這筆投資的去留時，恐怕就沒有太多「慢等它回檔」的自由。

一籃子標的＋資產權重控管 才不會「被大跌甩出場」

其次，單一標的？還是一籃子的投資標的？再以清流君所舉的台股及日股為例，長期投資之所以能產生非常驚人的報酬率，最重要的秘訣就是「未被高點之後的大跌『被甩出市場』」。

然而，要能在市場大跌時「如如不動」的功力，個人認為很大的關鍵重點，就是「非持有單一股票」，而是「一籃子投資標的」。理由很簡單，假設投資人單押某一檔股票，就算想要長期投資，仍有可能因為股票下市，但請投資人特別注意：有些股票下市，是因為遭到合併，並非完全是因為經營不善而下市），而無法落實「長期投資」（近20年來，因營運危機及地雷而下市的知名公司，計有雅新實業、博達科技、樂陞科技、綠能科技及康友-KY等）。

相反的，假設投資人是持有「一籃子投資標的」，通常比較不太可能發生「所有持有股票都下市」的風險。但同樣值得投資人注意的是：這裡的「一籃子標的」，可也不能只集中在單一產業。甚至，是採取「槓桿操作」的標的（例如正2、反一ETF）。

再者，整體資產配置中的比重。也就是個別投資標的，佔整體投資資產的比重如何？假設投資的是單一標的，但佔整體投資資產中的比重不高，投資人也真的沒有那麼大的必要，非得在市場大跌時，趕緊賣出手中的持股；但如果手中持股都是個別股票，當市場大幅波動時，該不該賣？以及該賣哪一檔？將不只牽涉到專業判斷的精準度，更有可能考驗投資人的運氣好壞。

沒有緊急預備金千萬別凹單！

第四，個人或家庭的日常生活費用，是否完全依靠所投資的資產標的？為什麼這個問題，對於進行長期投資的人也同樣重要？那是因為當投資人手中，完全沒有任何緊急預備金，又遭逢市場大幅震盪，且時間可能很長、幅度可能很可觀（有人以「收盤計算、跌幅超過30%的大跌」為例做過統計，台股從1999年到現在，共 3 次。美股從1950年到現在，共6次。儘管大跌不是每年都有，但退休後的那30年，很可能遇到兩、三次；至於「多久回到起跌點」？台股1990年的12,682點，要到2020年7月才被突破，整整30年。美股1929年大蕭條，不算股息要25年、算進股息也要大約15年才回來）時，投資人很可能因為心裡耐受不了大虧的恐懼，而被甩出本該長期投資的規慮軌道之中。

所以在最後，關於全球金融市場的後勢，筆者建議投資人，千萬不要太過樂觀。因為，正如同一位金融市場的資深觀察者所言：「面對充滿未知的未來，我們需要的或許不是盲目的樂觀與隨波逐流，而是對常識保持最深刻的敬畏，並在喧囂中保有獨自清醒的勇氣」。